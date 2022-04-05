Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile giderek yükselen otogaz ve benzin fiyatları vatandaşlar tarafından sıklık ile sorgulanmaya devam ediyor. İşte 5 Nisan Salı gününde güncel akaryakıt ve otogaz fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde dolar kurunun 18 TL, euro kurunun 20 TL ve gram altının 1000 TL seviyesine kadar yükselmesi, gündelik hayat içerisinde satın alınan hizmetlere ve diğer hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yansımasına sebep olmuştu. Yapılan hizmet zamlarından en çok etkilenen sektörlerden biri ise akaryakıt sektörü olarak karşımıza çıkmıştı.

Yeni yıla girilmesi ile birlikte zamlanan benzin, motorin ve otogaz fiyatları, ocak ayından mart ayına kadar sabit fiyatlar aracılığı ile vatandaşın hizmetine sunuldu. Ancak mart ayının başında hali hazırda bir süredir gergin olan Rusya ve Ukrayna’nın resmen bir savaş ortamı içerisinde yer alması, brent petrol fiyatlarına doğrudan etki ederek akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu.

Savaşın başladığı ilk haftada 7 günde 7 kere zam alan akaryakıt ürünleri, 25 TL seviyesine kadar yükselmişti. Ancak savaş halinde olan iki ülkenin, müzakere sürecini ılıman bir ortamda yürütme çabaları ve diğer ekonomik girişimler, brent petrol fiyatının gerilemesine ve doğal olarak da akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatlarına indirim yapılmasına aracılık etti.

Bir süredir zam almayan akaryakıt ürünleri karşısında bir nebze olsun rahat nefes almayı başaran sürücülere, bu kez de otogaz sektöründen zam haberi geldi. Yapılan açıklamaya göre otogaz satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldığı bilgisi kaydedildi.

5 Nisan Otogaz Fiyatları

Bir süredir satış fiyatı üzerinden indirim yapılan otogaz, sürücülerin ceplerinin bir nebze olsun ferahlamasını sağlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre LPG’ye 6 kuruşluk zam yapıldığı bilgisi kaydedildi. Yapılan zamdan sonra 5 Nisan LPG satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

İstanbul Anadolu: 11,77 TL

İstanbul Avrupa: 11,66 TL

İzmir: 11,66 TL

Ankara: 11,83 TL

Güncel Motorin Fiyatları

Güncel motorin fiyatları şu şekilde açıklandı:

İstanbul Anadolu: 21,21 TL

İstanbul Avrupa: 21,23 TL

İzmir: 21,27 TL

Ankara: 21 TL

Güncel Benzin Fiyatları

Güncel benzin fiyatları şu şekilde açıklandı: