2022 yılının 5.tamamı eşit halka arzı olan Lider Filo ile ilgili borsada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Lider Filo borsa işlemleri ne zaman başlayacak? Lider filo borsaya ne zaman girecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

2022 yılının 5.tamamı eşit halka arzı olan Lider Filo ile ilgili borsada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Lider Filo borsa işlemleri ne zaman başlayacak? Lider filo borsaya ne zaman girecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

LİDER FİLO PAY DAĞITIMLARI

Borsada kısa süre içerisinde satış yöntemi ile 29-30 Mart tarihleri arasında 18,65TL fiyatıyla talep toplayan LDR Turizm olarak bilinen (Lider Filo) yatırımcıları için en fazla 78 lot pay dağıtımları gerçekleştirdi. (1.454TL)

LİDER FİLO İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şirket payları LIDER işlem koduyla 4 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Lider Filo’nun Borsa İstanbul’daki halka arzına 294.466 yatırımcı katılırken, 3.09 kat talep toplandı. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 380 milyon 460 bin lira oldu.

Lider Filo yönetim kurulu başkanı ise açıklamalarda bulundu. İşte borsaya dair o açıklamalar..

“Halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaşmış olduğumuz başarı yatırımcıların Lider Filo’nun vizyonuna, gelecek hedeflerine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği moral ve güç ile, Lider Filo olarak filomuzu büyütmek suretiyle potansiyel müşterilerimizi kazanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz.”