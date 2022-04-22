Türkiye'de üniversite öğrencilerinin devlet tarafından almış olduğu KYK burs ve kredi ödemeleri bu sene ayın kaçında yatacak merak ediliyor. KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Bayram Öncesi Yatacak Mı? KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin devlet tarafından almış olduğu KYK burs ve kredi ödemeleri bu sene ayın kaçında yatacak merak ediliyor. KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi ödemeleri bu sene bayram öncesinde hangi tarihlerde yatacak merak ediliyordu. Bayram öncesinde memur maaşları gibi kyk ödemelerinin de erkenden yatması beklenen haberler arasında yer alırken KYK ödemelerine dair sıcak gelişmeler ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi ödemeleri bu sene bayram öncesinde yatacak mı merak ediliyordu. Her ayın 6'sı ve 10'una kadar kişilerin TC kimlik numaralarına göre yapılan kyk ödemeleri bu sene bayram öncesinde yatıp yatmayacağı büyük merak konusu olmuştu.

KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Gündemde yer alan merak edilen konular arasında yer alan KYK burs ve kredi ödemeleri bayram öncesinde Nisan ayının son haftasında yatırılacağı öğrenilmişti.

İşte yatacağı tarih..

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin KYK mayıs ayı ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. KYK burs ve kredileri normal zamanlarda her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ilerleyen günlerde yeni açıklama yapması bekleniyor.

Açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bugün geldi.. İşte detaylar..

Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak. Öğrencilere genelde TC kimlik numaralarının son hanelerine göre farklı günlerde yapılan KYK ödemeleri bu sene tek tarihte tüm öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Ödemeler her zaman olduğu gibi anlaşmalı banka olan TC Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek.