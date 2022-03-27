Her yıl dini bayramlarda erken burs ve kredi ödemesi yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu yıl Ramazan Bayramı ödemelerini ne zaman gerçekleştirecek?

Her yıl dini bayramlarda erken burs ve kredi ödemesi yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu yıl Ramazan Bayramı ödemelerini ne zaman gerçekleştirecek? Milyonlarca üniversiteli öğrenci, KYK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki; 2022 ramazan bayramında KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Detaylar, haberimizin devamında…

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

İslam alemi tarafından hayır ve bereket ayı olarak adlandırılan Ramazan ayı, miladi takvime göre her yıl 11 gün önce başlıyor. Geçtiğimiz yıl 13 Nisan’da başlayan Ramazan ayı, bu yıl 2 Nisan’da başlıyor. 30 günlük oruç süresinin ardından 2 Mayıs Pazartesi, Ramazan Bayramı birinci günü ile başlıyor. 4 Mayıs’ta son bulacak olan Ramazan Bayramı, iş yerleri ve okullarda 3 günlük resmi tatile sebep oluyor.

KYK Ödemeleri Kaç TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı ortasında zamlanarak 650 TL’den 850 TL tutarına yükselen, KYK ödemeleri ikiye ayrılıyor. KYK burs ödemeleri, gençlere geri ödemesiz destek imkanı sunarken, kredi ödemeleri ise mezun olduktan iki yıl sonra ödenmeye başlanacak şekilde devlet tarafından gençlere veriliyor.

Ramazan Bayramı KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Her yıl bayram öncesi burs ve kredi ödemelerini gerçekleştiren Kredi ve Yurtlar Kurumu bu yıl bayram ödemelerini ne zaman yapacak sorusu dijital platformlarda sıkça sorulan sorulardan. Bazı web siteleri ve sosyal medya hesapları ise bu bayramda, iki aylık burs ve kredi ödemesi yapılacağı yönünde paylaşımlar yaparak milyonlarca üniversiteli genci heyecanlandırdı. Ancak henüz Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.