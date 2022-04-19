Türkiye’nin köklü devlet bankası Vakıfbank, 68. yıl dönümüne özel ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşların cebini rahatlatmayı hedefliyor. İşte detaylar…

Vatandaşların artan tüm ihtiyaçları için avantajlı oranlar sahip ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmaları için Vakıfbank’tan cazip seçenekler sunuluyor. Kuruluş yıl dönümüne özel oranlarla her kesimden vatandaşın rahatlıkla yararlanmalarını sağlayacak kredi, üstelik sadece cep telefonu ile yapılacak başvurular ile de geçerli olacak. Vakıfbank’ın avantajlarla dolu ihtiyaç kredisi kampanyasından hemen şimdi yararlanmaya başlayabilirsiniz.

SMS ile Başvurana Vakıfbank’tan Kredi!

Vakıfbank 68’inci kuruluş yıl dönümüne özel olarak ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Üstelik sadece SMS ile başvuru yapılarak kolayca talep edilecek kredi sayesinde vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Bilhassa son zamanlarda hayat pahalılığının artmasının ardından gelen nakit destekleri ile vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanacak. Cep telefonu ile kolayca başvuru yapabileceğiniz kredi için aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık gelirinizi yazarak 5724’e kısa mesaj göndermeniz yeterlidir.

3 Ay Ertelemeli Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

3 ay ödemesiz dönemli olarak her kesimden vatandaşın yararlanması için sağlanan ihtiyaç kredisi kapsamında cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri bir arada sunulmaktadır. 36 ay vade imkanı 3 aya kadar ödemesiz seçeneklerinin yanı sıra aylık eşit, artan veya azalan, 3 ayda bir eşit, son taksit balon veya değişken taksitli olarak da ödeme planlarınızı gelir durumuna en uygun şekilde belirleyebilirsiniz.

En Uygun Faiz Oranları ile İhtiyaç Kredisi

Kamu çalışanlarından emeklilere ve özel sektör çalışanlarına kadar her kesimden vatandaş için sağlana ihtiyaç kredisi, Vakıfbank’ın kuruluş yıl dönümüne özel cazip oranlarıyla da dikkat çekmektedir. Nakde sıkışan tüm vatandaşların rahatlıkla yararlanabilecekleri kredi kapsamında yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir. 36 aya kadar vade imkanı ve 125 bin TL’ye kadar kredi kullanma fırsatı ile destek sağlanmaktadır. 40.000 TL kredi için örnek bir hesaplamaya göre aylık sadece 1.534 TL taksitle işlem kredi kullanabilirsiniz.