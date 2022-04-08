Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman 18 yıl önce bugün, dizide hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından ülke çapında yaşanan trajikomik olaylar tarihe geçmişti. Peki; Süleyman Çakır’ın ölümünden sonra neler yaşandı?

Dönemin en sevilen televizyon dizilerinden olan Kurtlar Vadisi’nde sevilen karakter Süleyman Çakır 43. bölümde vurulmuş, 45. bölümde ise hayatını kaybetmişti. Polat Alemdar karakteri ile birlikte dizinin en sevilen karakterlerinden olan Süleyman Çakır’ın ölümü ise ülke çapında trajikomik anların yaşanmasına sebep olmuştu.

Süleyman Çakır Kimdir?

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Süleyman Çakır; küçük yaşta gözü önünde babasının vurulması ile yetim kalmıştır. Annesi ve kız kardeşine pilav satan Çakır, yasak bölgede satış yaptığı gerekçesiyle kız kardeşi ile birlikte zabıtalar tarafından hırpalanmıştır. Kız kardeşine vurulduğunu görünce gözü dönen Çakır, zabıtayı arka arkaya bıçaklayarak öldürmüş ve hapse girmiştir. Hapis yıllarında tanıştığı Duran Emmi, ona ve ailesine destek olmuştur. Çakır’ın mafya dünyasına girişi de bu şekilde başlamıştır. Süleyman Çakır; devlet çıkarları için çalışan bir mafya olarak hayatını kaybetmiştir.

Süleyman Çakır’ın Ölümünden Sonra Neler Oldu?

Dizinin en sevilen iki karakterinden biri olan Süleyman Çakır’ın ölümü ülke çapında büyük sansasyon yaratmış ve insanlar kurgusal bir karakterin değil, gerçek bir insanın hayatını kaybetmesi gibi karşılamıştır. 18 yıl önce bugün, Çakır karakterinin ölümünden sonra; ulusal gazetelere ölüm ilanları verildi, cenaze namazı kılındı, saygı duruşları düzenlendi ve mevlit dahi okutuldu. İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara Kızılay Meydanı başta olmak üzere pek çok konumda “Merhum Süleyman Çakır’ın Anısına” helva ve lokma dağıtımı yapıldı.

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Ülke tarihine geçen bu trajikomik olayın ardından 18 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşanan olaylar unutulmadı ve Süleyman Çakır sosyal medyada bir kez daha anıldı. Twitter’da trendler arasında #SüleymanÇakır etiketi yerini aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Çakır karakterini anmak için paylaşımlar yaptı. Ancak paylaşımların en ilgi çekeni karaktere hayat veren Oktay Kaynarca tarafından yapıldı. Kaynarca; “Süleyman Çakırın 18nci ölüm yıldönümünde unutmayan unutturmayan sevenlerine başsağlığı, rahmetliye Allahtan rahmet diliyorum…” yazılı bir Instagram paylaşımı yaparak sevenlerinin dikkatini çekti. Paylaşıma ünlü oyuncu Umut Oğuz ve pek çok seven tarafından “Nur içinde yat kardeşim.” şeklinde yorum yapıldı. Süleyman Çakır adına açılmış olan hesaplar ise bu yorumlara teşekkür cevapları verdi.