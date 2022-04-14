Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte birçok ürün grubuna zam geldi. Kurbanlık Fiyatları Açıklandı, Vatandaşın Tansiyonu Düştü! Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Fiyatları Zirveyi Gördü! 2022 Kurbanlık Fiyatları

Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte birçok ürün grubuna zam geldi. Zam gelen ürünler arasında et fiyatları da yer alırken bu sene gübre ve tarımda ki fiyat değişkenlikleri vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başlarken gündeme düşen iddialar bomba gibi oturdu. Vatandaşın tansiyonunu düşüren fiyatlar sonrasında ise bu sene ki kurbanlık fiyatları çok konuşulacağa benziyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar bir sonraki bayramlardan birisi olan Kurban bayramı tarihlerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Vatandaşların sene de 1 kez ibadetlerini yerine getirdiği bayramlardan birisi olan Kurban bayramında kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Geçtiğimiz sene Kurban fiyatlarında; büyükbaş fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkarken, küçük baş hayvanlar ise bin 500 TL'den başlıyor, 3000 TL'ye kadar çıkıyordu. 2022 yılı kurban fiyatları ise gündemde büyük etki yarattı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise vatandaşlar iddiaların doğruluğunu araştırmaya başladı!

2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de senede bir kez kutlanan bayramlardan arası olan kurban bayramının gelmesi beklenirken vatandaşlar şimdiden kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurbanlık fiyatları hakkında piyasada tahminler oluşurken bu sene ki fiyatları duyanların tansiyonu düştü. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrasında ise vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Sosyal medyada bir haber sitesine düşen iddialara göre ise; bu yıl büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 60-70 bin lira aralığında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise ortalama 3-4 bin lira olması bekleniyor.

Vatandaşlar gündeme düşen bu iddialar sonrasında ise doğruluk payını araştırırken piyasa uzmanlarından gelen bilgilere göre fiyatlarının ortalama büyükbaş hayvanlar için 60 - 70 bin lira arasında ve küçükbaş hayvanlar için ise 3 -4 bin lira bandında olması bekleniyor.

KURBANLIKLARDA FİYAT DEĞİŞKENLERİ

Tahmin: 2022 yılı kurbanlık fiyatları:

Büyükbaş hayvanlar için 60 bin TL - 70 bin TL

Küçükbaş hayvanlar için 3 bin TL - 4 bin TL

2021 yılı kurbanlık fiyatları:

Büyükbaş hayvanlar için 10 bin TL - 30 bin TL

Küçükbaş hayvanlar için bin TL - 3 bin TL

2020 yılı kurbanlık fiyatları:

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Büyükbaş hayvanlar için 8 bin TL - 25 bin TL

Küçükbaş hayvanlar için bin TL - 2,500 TL

2019 yılı kurbanlık fiyatları: