Kurban bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarını merak ediyor. Güncel kurban fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kurban bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarını merak ediyor. Güncel kurban fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar... Vatandaşlar kurban yaklaşırken, gerekli biriktirimi sağlayabilmek için güncel fiyatlaraı öğrenmek istiyor. Her geçen yıl artan kurban fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar aylar öncesinden birikim yapmaya başlıyor.

Ramazan bayramı öncesinden bakılan kurban pazarı fiyatlar karşısında vatandaşlar ne tepki verecek. Bayramda kurban kesecek kişiler şimdiden para biriktirerek sorunsuz şekilde hayvanlarını alacaklar. Et fiyatlarının da büyük oranda artmasıyla birlikte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlarında fiyatlarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Kurban girişlerinin yasal olarak başladığı dönemde kişiler kendilerine uygun kurban seçimi yapmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurban fiyatları oldukça yüksek olacak. Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla %25 arttığı söylenmekte. Bugün yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre kurban bayramı cepleri yakabilir.

Kurban Bayramı Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Fiyatları

Geçen yıla oranla büyük bir artış gösterilen kurban fiyatları, 2022 yılı için oldukça pahalı olacak. 2022 yılında dana fiyatları 10.800 TL ile 25.000 TL arasında değişmekte. Düve fiyatları ise 12.000 TL ile 28.000 TL arasında değişmekte. Fiyatları etkileyen unsurlar değişebilmektedir. Büyük illerde fiyatlar daha fazla olurken kırsal alanlarda ve hayvancılığın iyi durumda olduğu alanlarda daha düşük fiyatlar görülebilmekte. Fiyatların en belirleyici unsuru hayvanın ağırlığı olurken görünüşünün ve bakımının nasıl yapıldığı da oldukça önemli bir durum. Kurban pazarlarından alabileceğiniz hayvanların fiyatlarını pazarlık yaparak aşşağıya indirmek oldukça zor olacak. 2022 Koç Fiyatları 2.200 TL ile 4.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

İstanbul 2022 Kurban Fiyarları

Küçükbaş Kurbanlıklar 1.800 TL ile 3.000 TL arasında değişim gösteriyor.

1,800 TL civarına satılan kurbanlar 40 kilo ile 45 kilo arasında değişiyor. Ortalama 17-18 Kilo et çıkmakta.

Büyükbaş Kurbanlıklar Pazarda 11.800 TL ile 28.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

11,800 TL ‘ye satılan kurbandan 300-350 kilo civarında ve 100 kilo ortalama kurban eti çıkabilmektedir.