Yeni güne müjdeli bir haber ile başlayan kamu sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere toplamda 149 personel alacağını bildirdi. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 2022 personel alımı ilanının ayrıntıları…
Yeni dönemde ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra gelirini ve dolayısı ile de kariyerini güvence altına almak isteyen ülke vatandaşları, devletin kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarını yakından takip etmeye başladılar. Bu noktada sene başından bu yana hız kesmeden yayınlanmaya devam eden kamu personeli alım ilanlarının arasına yeni gün itibari ile bir yenisinin daha eklendiği duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosunda ki eksiklikleri tespit ederek ilana çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına göre kurumun bahçıvan, temizlik personeli ve şoför alımı yapacağı bilgisi kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2022
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran binlerce vatandaşı sevindiren alım ilanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, 3 farklı kadro için personel alımı yapacağını bildirirken, söz konusu boş kadrolar ve kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:
- Temizlik Personeli: 82 kişi
- Bahçıvan: 3 kişi
- Şoför: 64 kişi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları yayınlandı. Buna göre bakanlık, söz konusu kadrolarda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterlerini şu şekilde belirledi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından men edilmemiş olmak
- 647 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak
- İlgili mesleklerin görev tanımlarına engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak
- İlgili pozisyonlar için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (terhis, tecil, muafiyet)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına, 9 Mayıs tarihine kadar e-devlet aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.