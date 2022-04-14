Yeni güne müjdeli bir haber ile başlayan kamu sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere toplamda 149 personel alacağını bildirdi. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 2022 personel alımı ilanının ayrıntıları…

Yeni dönemde ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra gelirini ve dolayısı ile de kariyerini güvence altına almak isteyen ülke vatandaşları, devletin kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarını yakından takip etmeye başladılar. Bu noktada sene başından bu yana hız kesmeden yayınlanmaya devam eden kamu personeli alım ilanlarının arasına yeni gün itibari ile bir yenisinin daha eklendiği duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosunda ki eksiklikleri tespit ederek ilana çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına göre kurumun bahçıvan, temizlik personeli ve şoför alımı yapacağı bilgisi kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2022

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran binlerce vatandaşı sevindiren alım ilanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, 3 farklı kadro için personel alımı yapacağını bildirirken, söz konusu boş kadrolar ve kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Temizlik Personeli: 82 kişi

Bahçıvan: 3 kişi

Şoför: 64 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları yayınlandı. Buna göre bakanlık, söz konusu kadrolarda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterlerini şu şekilde belirledi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

647 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

İlgili mesleklerin görev tanımlarına engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

İlgili pozisyonlar için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (terhis, tecil, muafiyet)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına, 9 Mayıs tarihine kadar e-devlet aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.