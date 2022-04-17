Devletin koyun desteği şartları nelerdir, destek için başvurulacak yer neresidir ve bu destek kapsamında yapılan yardımlar nelerdir yazı içerisinde derledik. Siz de koyun desteği alarak çiftliklerini büyütmek istiyor iseniz bu yazıdan yardım alabilirsiniz.

Devletin verdiği koyun desteğinin koşulları aşağıda sıralanmıştır. Devletin koyun desteği ile yardım almak isteyenler aşağıdaki koşulları taşımalıdır:

2017 9760 sayılı Karar kapsamında kurulan bir işletme sahibi olmak,

Yatırımı devam eden bir işletme sahibi olmak,

Damızlık koç ya da teke alan yetiştirici olmak,

Yetiştiricilerin damızlık koç ve küçükbaş hayvanların uygulama rehberinde belirlenen sağlık şartları ve teknikler tamamlanmalıdır.

Yukarda yer alan koşulları sağlayan kişilere 1500 başa kadar damızlık hayvan desteğinde bulunulabilmektedir. Verilecek destek Bakanlık tarafından belirlenen illeri ve kriterleri kapsamaktadır. Programın genel amacı kırsal alanda yapılan istihdamı geliştirmek, yetiştirici gelirini artırmak ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde üretimi desteklemektir. Ayrıca damızlık koç ve teke ihtiyacını karşılamak, kırmızı et kalitesini yükseltmek ve hayvan yatırımlarını desteklemek için de program son derece önemlidir.

Devletin Koyun Desteği İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Devletin koyun desteği başvuruları yayınlanan tebliğe bağlı olarak 2017 9760 sayılı karar neticesinde ortaya çıkmıştır. Devletin koyun desteği yatırımı devam eden işletmeleri kapsamaktadır. İşletmelerden yapılacak koç ve teke alımlarında damızlık küçükbaş hayvanlar için illere ait Tarım Müdürlükleri'ne başvuru yapılabilecektir.

Devletin Koyun Desteği Kapsamında Hangi Yardımlar Yapılır?

Devletin koyun yardımları şu şekilde detaylandırılabilmektedir: