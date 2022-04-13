Kripto para piyasaları hafta ortasına sert düşüş hareketleri ile başladı ancak gün içinde piyasalarda yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandığı görüldü. Piyasadaki yukarı yönlü hareketliliğin sebebi neydi?

Kripto para piyasaları uzun bir süredir düşüş eğiliminde hareket ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların fiyat rekorunu kırdı ve daha sonrasında düşüş yaşamaya başladı. Bitcoin’in bu aşamadan sonra düşüşe geçmesi, o tarihte fiyat rekoru kıran ya da yükselişe geçen neredeyse tüm altcoinlerin de düşüşe geçmesine neden oldu. Zaman zaman bu düşüşler yerini yükselişlere bıraksa da genel anlamda düşüş eğilimi devam etti ve içinde bulunduğumuz haftada da Bitcoin, bir önceki haftanın kazançlarını silmeye başladı. Düşüş eğiliminde geçen haftada, Bitcoin Çarşamba günü gün içinde yukarı yönlü hareketlendi. Buna altcoinlerin büyük bir kısmı da eşlik etti. Piyasadaki yükselişin arkasında bazı etkenlerin olduğu tahmin ediliyor.

Yükselişlerin Arkasında Ne Var?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor ve piyasalarda buna rağmen bir yükseliş hareketliliği görüldü. Bu yukarı yönlü hareketliliğin arkasındaki en büyük etkenlerden birinin ise bir ortaklık anlaşması olduğu düşünülüyor. Söz konusu anlaşmada, ödeme hizmetlerinden varlık yönetimine kadar birçok hizmeti sunan ve halka açık olan 62 milyar dolarlık piyasa değerine sahip fintech şirketi FIS, 6 binden fazla sermaye piyasası müşterisine eksiksiz bir kripto paketine erişim sağlayabilmek adına New York merkezli bir altyapı şirketi olan Fireblocks ile imzaları attı. FIS ile Fireblocks’un anlaşması, kripto piyasasına olumlu şekilde yansıdı.

Bu Ortaklık Ne Anlama Geliyor?

FIS Kripto ve Dijital Varlıklar Küresel Ürün Başkanı John Avery yaptığı açıklamada “Küresel olarak müşteri tabanımızın Fireblocks platformunu satın almasını ve bunlardan yararlanmasını gerçekten kolaylaştırıyoruz” sözlerini dile getirdi. Anlaşmanın sağlandığı 13 Nisan Çarşamba gününden itibaren FIS’in 6 binden fazla sermaye piyasası müşterilerinin tamamı, 7/24 küresel çapta hızlı, güvenli ve ucuz transfer işlemlerine izin veren ağına katılan binden fazla ortağı ile başlayarak Fireblocks’un tekliflerine erişim sağlayabilecek.