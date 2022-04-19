Kripto paralarla ilgili son durum yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Ünlü analistten ise Bitcoin için 27 bin dolar tahmini gelmesi piyasaları karıştırdı! İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde sert düşüşle 38 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, son dönemde ciddi bir hareketlilik yaşıyor. 2021 yılının kasım ayında gördüğü 68 bin dolarlık rekor seviyesinin ardından ciddi bir gerileme yaşadı. Benzer şekilde Ethereum’da da aynı dönemde görülen 4 bin dolar seviyesinin ardından sert bir düşüş yaşandı. Piyasalarda görülen bu dalgalı hareketlerin ardından piyasa uzmanı Ali Martinez ise önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin’deki düşüşün nedenleri arsında uzmanlar birçok farklı unsur göstermeye devam ediyor. Özellikle son düşüşün yaşanmasında ABD’deki vergi ödemleri için son güne girişmiş olması tahmin ediliyor. Ancak genel projeksiyonda bakıldığında ise 2021 yılında 1,4 trilyon dolarlık bir sermaye kazancı elde eden kripto paralar için 2022 yılı kötü başladı.

Kripto varlıklardan kaynaklanan işlemler için vergi düzenlemesinin getirilmesi, çeşitli yasal sınırlamalar ve dünya genelinde yaşanan genel ekonomik sorunlar nedeniyle Bitcoin sert fiyat dalgalanmaları yaşamaya devam ediyor.

Bitcoin 27 Bin Dolara Düşebilir İddiası!

Ünlü kripto para piyasası uzmanlarından Ali Martinez, Bitcoin’de ciddi bir düşüş eğilimi olduğuna işaret etti. 38 bin 530 dolarlık bir Fibonacci geri çekilme seviyesinin tespit edildiğine işaret eden Martinez, kırılma durumunda Bitcoin’in daha da düşeceğine, 27 bin dolar seviyelerine kadar gelebileceğine dikkat çekti. Bu tahmin ise Bitcoin kaç dolar sorusunun bir süre daha çelişkili yanıtlara neden olmasına işaret ettiği bildirildi.

Altcoinlerde De Düşüş Görülüyor!

Piyasaların popüler altcoinlerinde de benzer bir düşüş eğilimi yaşandığı görülüyor. Dogecoin yeni güne değer artışı ile başlayarak 0,1396 dolar seviyesine ulaştı. SHİB ise 0,000025 dolar seviyesi ile dikkat çekiyor.

19 Nisan itibariyle Bitcoin’in yeniden 40 bin doları test etmeye başlamasının ardından Ethereum 3 bin dolar seviyesine ulaştı. XRP 0,76 dolar bandında kalırken, SOL ise 101 dolar seviyesine ulaştı.