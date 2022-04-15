Dünyaca ünlü ABD’li finans yazarı Micheal Lewis, kripto para piyasalarını altüst edecek bir açıklamada bulundu. Kripto paralarda çöküş yaşanacağı uyarısını yaptı!

The Big Short ve Moneyball kitaplarının yazarı Micheal Lewis, geçtiğimiz günlerde kripto paralar hakkında çok kritik değerlendirmelerde bulundu. Kripto para yatırımı olanların endişeli bir şekilde takip ettikleri açıklamada, kriptoda çöküş yaşanacağı konusunda emin olduğunu söylemesi büyük tartışma yarattı. Öte yandan Bitcoin, Ethereum ve birçok popüler altcoinde bir süredir görülen düşüş eğilimi ise dikkat çekmeye devam ediyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar Çökebilir!

Ünlü finans yazarı Micheal Lewis, isabetli piyasa tahminleri ve yorumları ile dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak kripto paralara ilişkin verdiği bir röportajda ise Bitcoin’in uzun vadede sürdürülebilir olmayan ve inanca dayalı bir varlık olduğunun altını çizdi.

Kripto paraların ayrıca geleneksel finansa nazaran daha eşitlikçi olduğuna inandığını ifade eden Lewis, Merkeziyetsiz Finans (DeFi) sektöründen de övgü ile bahsetmiştir. Eski finans yapısında devrim niteliğinde özelikler barındırdığı aktarılmaktadır. Piyasalarda ise çelişkili bir hareket görülmeye devam ediyor.

Bitcoin Kaç Dolar?

Bitcoin fiyatı yeniden aşağı yönlü başlayan hareket sonrasında 40 bin dolara kadar geriledi. 15 Nisan Cuma günü itibariyle hafta kapanışında BTC fiyatı 40 bin 304 dolar bandında ilerlemeye devam ediyor. Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve diğer altcoinlerde de korkutan bir görünüm çizilmeye devam ediyor.

Ethereum Kaç Dolar?

Bitcoin’in hemen arkasından piyasa değeri ile ikinci sırada gelen Ethereum ise 3 bin dolar seviyesine yeniden geriledi. Bir süredir 3 bin doların altında kalarak kısa zaman önce yeninden bu seviyeyi yakalayan ETH fiyatı, inişli çıkışlı yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ripple (XRP) Ne Kadar?

XRP fiyatı ise 0,78 dolar seviyesi ile diğer kripto para birimlerinden aksine son 24 saatte yüzde 8’e yakın bir yükseliş yaşadı. Uzun süredir benzer bir seviyede ilerlemeye devam eden XRP, piyasalarda yaşanan belirsizlik hali nedeniyle risk teşkil etmeye de devam ediyor.

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