İnternet ortamında gelişen yatırım araçları sayesinde birçok kişi kar elde etmeye başlamıştır. Kripto para borsalarını yakından takip eden kişiler için haftanın en çok kazandıran kripto paralarını sizler için düzenledik.

İnternet ortamında gelişen yatırım araçları sayesinde birçok kişi kar elde etmeye başlamıştır. Kripto para borsalarını yakından takip eden kişiler için haftanın en çok kazandıran kripto paralarını sizler için düzenledik.

Son senelerde hayatımıza giren kripto paralar, artık bir tür yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Piyasadaki gelişmeler kullanıcıları çok fazla etkilemektedir. Bu kripto paralar sayesinde birçok kişi kar elde ederek büyük kazanımlar sağlarken bir kısım ise büyük zararlar edebilmektedir. Son zamanlarda elindeki parayı kripto paralara yatırım yaparak değerlendirmek isteyen kişi ayısı oldukça fazla. Bu piyasalar başta kolay gibi görünse de oldukça riskli ve hızlı değişen piyasalardır. Bu nedenle kripto paralara paranızı yatırmadan önce önemli bilgi ve donanımı edinmiş olmalısınız. Kripto para piyasası paranızın birkaç saat içinde kaybolmasına neden olabilmektedir. İlk başlayacağınız zamanlarda küçük miktarlarla başlayarak piyasayı öğrenmeye çalışabilirsiniz. Tabii en uzman kişiler bile bazı durumlarda piyasanın değişkenliği ve gündem yüzünden hatalar yapabilmekte.

Gürses gazetesi olarak sizlere bu haftanın en çok kazandıran kripto paralarını listeledik. Bu kripto paraların yükselişlerine aldanarak yüklü miktardaki paralarınızı yatırmadan önce piyasa verilerini ve güncel olayları takip etmelisiniz. Kripto para piyasası hızlı değişim göstermesi nedeniyle birçok kullanıcıyı ciddi zararlara uğratmıştır. Bu nedenle paranızı boşa harcamadan önce gerekli bilgi ve tecrübeyi edinerek bu piyasaya giriş yapmanızı önermekteyiz. İşte sizler için hazırladığımız haftanın en çok kazandıran kripto paraları.. Veriler yazının yazıldığı tarihte ve saatlerde alınmıştır.

1. STEPN (GMT)

Haftalık değişim: % 225,28

% 225,28 24 saatlik hacim: 2,29B dolar

2,29B dolar Geliştirici: Find Satoshi Lab

2. Moonbeam (GLMR)

Haftalık değişim: %64,90

%64,90 24 saatlik hacim: 631,64M dolar

631,64M dolar Geliştirici: Derek Yoo

3. SKALE Network (SKL)

Haftalık değişim: %62,73

%62,73 24 saatlik hacim: 105,17M dolar

105,17M dolar Geliştirici: Jack O’Holleran ve Stan Kladko

4. Waves (WAVES)

Haftalık değişim: %62,49

%62,49 24 saatlik hacim: 1,28B dolar

1,28B dolar Geliştirici: Alexander Ivanov

5. Aave (AAVE)

Haftalık değişim: %50,12

%50,12 24 saatlik hacim: 567,09M dolar

567,09M dolar Geliştirici: Stani Kulechov

6. Zilliqa (ZIL)

Haftalık değişim: %70.91

%70.91 24 saatlik hacim: 3,442,352,844 dolar

3,442,352,844 dolar Geliştirici: Prateek Saxena

7. Solana (SOL)

Haftalık değişim: %38.73

%38.73 24 saatlik hacim: 3,591,933,096 dolar

3,591,933,096 dolar Geliştirici: Anatoly Yakovenko

8. Compound (COMP)

Haftalık değişim: %37.66

%37.66 24 saatlik hacim: 183,547,343 dolar

183,547,343 dolar Geliştirici: Robert Leshner ve Geoffrey Hayes

9. eCash (XEC)

Haftalık değişim: %32.55

%32.55 24 saatlik hacim: 1,102,838,171 dolar

1,102,838,171 dolar Geliştirici: Amaury Sechet

10. Audius (AUDIO)