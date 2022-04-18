Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. FTX kurucusu Sam Bankman – Fried ise öyle bir şey söyledi ki bu altcoinin fiyatı fırlayabilir! İşte piyasalarda son durum…

Küresel en büyük kripto türev işlem platformlarından biri olan FTX kurucusu Sam Bankman – Fried, kripto yatırımcıları arasında tartışma yaratacak ifadelere yer verdi. 18 Nisan Pazartesi gününe sert bir düşüşle başlayan Bitcoin ve Ethereum’un ardından altcoinlere karşı ilgi ise gelen bu tür yorumlar ile artmaya devam ediyor. Uzmanlara göre popüler dijital varlıklardan Solana fiyatında bir yükseliş potansiyeli öne çıkarken, Ethereum katili olarak da bilinen altcoinde yeni bir ralli beklentisi oluşmuş durumda.

Ünlü Yatırımcıdan Dikkat Çeken Solana Yorumu!

Piyasalarda Ethereum (ETH) katili olarak da bilinen Solana fiyatının kısa süre içinde yükseliş trendine girebileceği yönünde beklentiler ortaya çıktı. Solana’da yükseliş bekleyen birçok uzmana göre Sam Bankman – Fried’in de etkisi büyük. Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı tamamen satın alma teklifi üzerine birçok yatırımcı, uzman ve kripto topluluklarının ise bu durumdan rahatsız oldukları bildirildi. Piyasalarda ise genel görünüm yeni hafta itibariyle aşağı yönlü olarak görülüyor.

Solana (SOL) Geleceği Ne, Fiyatı Ne Kadar?

Gelecek vaat eden kripto projeleri arasında yer alan Solana, gündeme gelen yen tartışmalar sonrasında toparlanma eğilime girdi. Piyasa değeri açısından en büyük ilk 10 kripto para arasında yer alan SOL, 18 Nisan Pazartesi itibariyle 96 USD seviyesi ile dikkat çekiyor. Piyasalarda ise ciddi bir düşüş eğilimi görülmeye devam ediyor.

Bitcoin Kaç Dolar?

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, yeniden 38 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa süre 40 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin’in yeniden 40 bin doların altına gerilemesinin ardından piyasalarda endişeler artmış durumda.

Ethereum Kaç Dolar?

Popüler bir diğer kripto para olan Ethereum (ETH) ise 2 bin 907 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Kripto piyasalarda görülen belirsizlik yatırımcılar için ciddi risk teşkil etmeye devam ediyor.

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