Gündeme düşen son dakika gelişmesi ile birlikte kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi. Meclis'e sunulan önergenin kabul edilmesi ile birlikte vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarına elveda diyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Gündeme düşen son dakika gelişmesi ile birlikte kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi. Meclis'e sunulan önergenin kabul edilmesi ile birlikte vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarına elveda diyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara ilaç gibi gelecek sıcak gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Meclis'te onaylanan bu genelde ile birlikte vatandaşlar bankalardan 250.000TL'e kadar kredi çekebilecek. Çekilebilecek kredi ile birlikte vatandaşlar tüm borçlarını temizleme imkanına erişecek. İşte Meclis'in onayladığı o önerge ile vatandaşlar nefes alacak. Detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

TBMM onayı sonrasında kampanya gündemde bomba etkisi yarattı. Bankalara borcu olan vatandaşlara kredi kampanyası geldi. Kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşlar kamu bankalarından kredi çekerek tüm borçlarını temizleme imkanına erişebilecek. Vatandaşlara can suyu olacak bu kampanya ile birlikte kişiler 250.000 TL'e kadar kredilerini kamu bankaları üzerinden alabilecek.

Bu kredi ile tüm borçlarınızı kapatarak, borçlarınızı tek bir bankada toplama imkanınız olacak. Tek bir kurum tarafına yapılacak borçlanma ile birlikte kişiler artık düzenli bir şekilde ödemelerini takip edebilecek. Düzenli ödemeleri tek bankaya yapabilecek olan vatandaşlar ise bu sıcak gelişme sonrasında kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı. Borç kapatma kredisi olarak bilinen bu kampanyaya kişiler kamu bankaları üzerinden başvuru sağlayabilecek.

Borç miktarınıza göre banka şartları doğrultusunda kredileriniz anında onaylanabilecek. Meclis'e sunulan önerge sonrasında ise Vakıfbank başta olmak üzere Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden borç kapatma kredisi çekebilirsiniz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NASIL ALINIR?

Gelen bilgiler doğrultusunda borç kapatma kredisi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek. Verilecek krediler bankaların özel şartları doğrultusunda kişilere tahsis edilecek. 250 bin TL'e kadar olan tüm borçlarınızı bu kredi kampanyası ile birlikte kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise 3 bankadan birinin şubesine giderek gelir belgenizi ve kimlik numaranızı gişede ki çalışana vermeniz gerekmektir.

Hızlı bir şekilde tüm borçlarınızı bir anda kapatabilir ve tek kuruma borçlanabilirsiniz.