Bankaların kredi hizmetleri için belirlemiş oldukları kuralların başında gelen kredi notu yüksekliği şartını sağlamayan vatandaşlara, müjdeli haber hafta sonu itibari ile verildi. İş Bankası, Odeabank ve Fibabanka, kredi notu düşük olsa dahi düzenli bir geliri olduğunu belgeleyebilenlere, ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı.

Yeni dönemde ekonomi piyasalarının dalgalı grafiklerine bağlı olarak zamlanan gündelik hayat ürünlerinden ötürü geçim derdine düşen ve bu durumdan ötürü de nakit ihtiyacı artan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına olan talepleri arttırdılar.

Bankaların ilgili hizmetlerden yararlanmak isteyen ancak kredi notu düşük olan vatandaşlar, bankaların kapılarından geri çevrildiler. Ancak bu duruma “dur” diyen Fibabanka, Türkiye İş Bankası ve Odeabank, geçmiş bankacılık hareketleri nedeni ile kredi notu düşmüş olan fakat yeni dönemde düzenli bir geliri olduğunu ispat edebilen tüm vatandaşlara, ihtiyaç kredi hizmeti sunacaklarını duyurdu.

Türkiye İş Bankası Kredi Notsuz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Bankacılık sicilinin bozuk olmasına bağlı olarak kredi notu düşen vatandaşlara ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını duyuran bankalardan ilki Türkiye İş Bankası oldu. Banka, ilgili hizmetinin tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye İş Bankası’nın kredi notu düşük olan vatandaşlara özel geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası için düzenli bir gelire sahip olma şartı koşuldu. Banka, ilgili şartı sağlayan tüm vatandaşlara, 36 ay vade ve ortalama yüzde 1,90 faiz oranı karşılığında ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İlgili hizmetten bu veriler ışığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 410,19 TL olarak hesaplandı.

Odeabank Kredi Notsuz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlara karşı ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredi hizmeti sunacağını açıklayan Odeabank, yeni hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. Odeabank’ın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan ihtiyaç kredi hizmetinin azami vade sayısının 36 ay, aylık ortalama faiz oranının ise yüzde 2,51 olduğu bildirildi. Bu veriler ışığında çekilecek olan 10 bin TL’lik kredinin aylık ödemesi ise 458,86 TL olarak hesaplandı.

Fibabanka Kredi Notsuz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kredi hizmeti sunarken kredi notu şartını ortadan kaldıran bir diğer banka olan Fibabanka, söz konusu ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 2,08 olarak belirledi. Bu veriler ışığında çekilecek olan 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi ise 424,26 TL olarak hesaplandı.