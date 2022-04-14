Kredi kartı borçlarının altında ezilen vatandaşlara, Akbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, başka bankalara kredi kartı borcu bulunan vatandaşlara borç transferi kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın yeni dönem hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde geçim derdine düştüğü için mevcut kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, Akbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm Axess kullanıcısı müşterilerine, taksitli kredi kartı borcu kapatma kredisi hizmeti sunacağını bildirdi.

Akbank Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi 2022

Geliştirdiği avantajlı kampanyaları sayesinde bankacılık sektörünün aranan isimlerinden biri olan Akbank, yeni dönemde de hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yeni bir hizmet geliştirdiğini duyuran banka, yeni dönemde ortaya çıkan zorlu ekonomik şartlardan ötürü kredi kartı borçların sıklık ile kullanan ancak nakit ihtiyacı sebebi ile kart borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerine, borçlarını Axess bünyesine aktarma fırsatı tanıdığını bildirdi.

Akbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli kredi kartı borcu kapatma kredisi hizmetinin minimum tutarı 200 TL, maksimum tutarı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 12 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,80 olarak bildirdi.

Akbank Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Akbank tarafından geliştirilmiş olan 20 bin TL limitli kredi kartı borcu kapatma transferi kredisi hizmetinin detayları yayınlandı. Banka, ilgili hizmetten yararlanarak kredi kartı borçlarını Axess çatısı altında toplamak isteyen müşterileri için şu örnek hesaplama tablosunu yayınladı:

Çekilecek kredi tutarı: 1.000 TL

Vade sayısı: 12 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,80

Ödenecek aylık taksit tutarı: 95,49 TL

Akbank Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi Başvurusu 2022

Akbank tarafından geliştirilmiş olan 20 bin TL limitli taksitli kredi kartı borcu transferi kredisi hizmetinden yararlanabilmek için bankanın Axess ürünlerinden birini kullanıyor olmak gerekmektedir. Bankanın ilgili ürünlerinden birine sahip olan müşteriler, internet bankacılığı kanalı ya da bankanın mobil uygulaması aracılığı ile kredi kartı borç transferi kredisine direkt olarak başvuru yapabilirler.

Akbank’ın Axess özellikli ürünlerinden birine sahip olmayan vatandaşlar, banka şubeleri, bankanın mobil uygulaması ya da bankanın internet bankacılığı kanalı aracılığı ile ürün başvurusu yapmalı ve başvurunun onaylanıp kartın kullanıma açılması halinde de ilgili kanallardan biri aracılığı ile taksitli kredi kartı borcu transferi kredisine başvuru yapmalıdır.