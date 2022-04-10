Borç kapatmak için kredi veren bankalar hangileri ve hangi bankalar en uygun faiz oranları ile kredi sağlar gibi bilgilerin yer aldığı bir içerik oluşturduk. Siz de merak ettiğiniz bu soruların en doğru ve güvenilir cevaplarına erişim sağlamak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Borç kapatmak için kredi veren bankalar aşağıdaki şekilde verilmiştir:

QNB Finansbank,

Türkiye İş Bankası,

Yapı Kredi Bankası,

Akbank,

ING Bank,

Garanti BBVA Bankası,

Aktif Bank,

Denizbank da borç kapatma kredisi veren bankalar arasında yer almaktadır.

Borç Kapatma Kredisi Alabilmek için Gereken Şartlar Nelerdir?

Borç kapatma kredisi almak için sağlanması gerekli olan koşullar şu şekilde verilmiştir:

Herhangi bir yasal ya da idari takibin olmaması,

Gelirin belgelenmesi,

Kredi talebinin 36 ayı aşmaması,

İstenen taksitlerin aylık gelirinin yarısını aşmaması,

İpotek verilecekse eş rızasının yazılı bir şekilde bankaya teslim edilebilmesi,

Güncel kredi borçların miktarını gösteren belgelerin teslim edilebilmesi de borç kapatma kredisi veren bankalar tarafından sağlanması gereken şartlar olarak belirlenmiştir.

Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilmektedir?

Borç kapatma kredisinin verileceği kişiler bankalar tarafından belirlenen şartları sağlayabilen tüm kişiler olarak söylenebilir. Ancak ilk olarak borç kapatma kredisi olarak hangi krediyi kullanacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Çünkü bazı bankalar bu kredi için borç kapatma kredisi şeklinde adlandırırken bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi olarak adlandırmaktadır.

Borç Kapatma Kredisi Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilmektedir?

Borç kapatma kredisi için talep edilen evraklar bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak bankalar tarafından bu kredi kapsamında genel geçer istenen belgeler şu şekilde verilmiştir: