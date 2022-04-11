Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı iddia edilen Kral Kaybederse sosyal medyada gündem oldu. Peki Kral Kaybederse ne zaman yayınlanacak?

Uzun süredir Tv ekranlarından uzak olan ve dizilerin özlenilen yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizis ile ekranlara dönüyor! Yakın zamanda çekimlerinin tamamlanması planlanan Kral Kaybederse dizisi Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu iddiası sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Peki Kral Kaybederse dizisinin konusu ne olacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizinin çekileceği haberleri sosyal medyada adeta gündem oldu. Eserleri son derece sevilen Budayıcıoğlu'nun çıkması planlanan dizisinin oyuncuları ise dizi severleri heyecanlandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı söylenen dizide partneri ise merak konusu olsu. Dizi hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Kral Kaybederse konusu ve oyuncuları...

Kral Kaybederse Konusu

Son dönemde adını sık sık duyduğumuz ünlü psikiyatrist Dr. Gülseren Budayızıoğlu'nun romanı olan Kral Kaybederse, dizi oluyor. Son olarak Camdaki Kız kitabının dizi olması ile gündeme gelen Budayıcıoğlu, beğenilen eserinin dizi olmasına karar verildi. Narsistlik kişilik bozukluğunu anlatan dizide mutsuzluğa alışmış ve sevilmeyeceğine inanan bir kadın ile, doruklarda yaşayan ve kendine bir avcı sanan adamın av oluşu işlenilmektedir. İlgi çekici konusu ile ve Budayıcıoğlu'nun eserlerinden esinlenilen dizilerin çok sevilmesi ile beklentiler artmaya başladı. Açıklanan oyuncu kadrosu ile de dizi en çok merak edilenler arasına girdi.

Kral Kaybederse Dizisi Oyuncuları

Son dönemde tv ekranlarında görülmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un Kral Kaybederse dizisi ile ekranlara döneceği iddia ediliyor. Bu dönüş ile birlikte dizinin rekabet açısından diğer dizileri gölgede bırakacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak olan isim ise oldukça merak konusu oldu. İlk zamanlarda Beren Saat'in dizide olacağı söylense de Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi de konuşulanlar arasına girdi. Kıvanç Tatlıtuğ net gibi görülse de partneri ve dizinin diğer başrolü hala merak konusu.

Kral Kaybederse Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Star Tv ile anlaşma sağlanıldığı öğrenilen dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un sıcak baktığı ve çekimlerine başlanacağı öğrenilen dizide hazırlıklar başlandı. Oyuncular ve çekimler daha netlik kazanmazken, önümüzdeki dönemde dizinin yayına gireceği yine söylentiler arasına girdi.