İş arayanlara iş bulan merkez olan İŞKUR yaptığı açıklama ile birlikte 100 bin kişi işe alacak! KPSS Şartı Aranmıyor! İşkur’dan 100 Bin Kişi İşe Alınacak! İŞKUR İşe Alımları 2022

İş arayanlara iş bulan merkez olan İŞKUR yaptığı açıklama ile birlikte 100 bin kişi işe alacak! Başvurular İŞKUR tarafından yapılacak iken 100 bin kişiye istihdam sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında güvenlik görevlisinden, işçiye kadar birçok alanda dev bir işe alım gerçekleştirilecek. İşte hangi alanlarda açıklar var? 100 bin kişi istihdama dair tüm detaylar..

İŞKUR yaptığı açıklama ile birlikte işverenlerden gelen istekler sonrasında güncel açık iş tablolarını açıkladı. Buna göre KPSS şartı aranmadan Türkiye'de 100 bin kişi istihdam edilecek. Bu işler arasında ise 20 bin kişi işçi olarak alınacak. Muhasebe ilanları yaz aylarının gelmesi ile birlikte artarken, şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi ve gıda gibi birçok alanda yeni istihdamlar başlıyor.

İŞKUR İŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 100 bin kişi istihdam edilecek. Başvurular her zaman olduğu gibi İŞKUR web sitesinden ve şubelerinden gerçekleştirilecek.

İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ise internet üzerinden İşkur web sitesinden kayıt yapabilecek. İşkur kayıt sayfası ise "sube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Üye ol butonuna tıklayarak vatandaşlar TC kimlik numaraları ile basit bir şekilde kayıtlarını oluşturabilir.

Kayıt olmasının ardından İşkur özgeçmiş sayfasından kişiler kendilerine ait geçmişlerini paylaşarak iş ilanlarına başvuru yapabilecek. İş arama statünüzü ise aktif etmeniz gereklidir.

İŞKUR İŞ İLANLARINA NEREDEN BAKILIR?

Vatandaşlar İşkur üzerinden iş ilanlarına önleme sayfa üzerinden bakabilecek. İş ilanları butonuna tıklayarak vatandaşlar "Bana uygun işler" alanından seçim gerçekleştirerek kendi mesleklerine ait ilanlara erişebilmektedir.

İŞKUR HANGİ MESLEKLERDE NE KADAR AÇIK VAR?

Türkiye'nin en büyük iş arama ve yönlendirme merkezi olan İşkur yaptığı açıklama ile birlikte meslekte boş iş pozisyonlarını açıkladı.

Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.) için 19.443 kişi

Muhasebeci (meslek elemanı, ön muhasebe vb.) için 2053 kişi

Turizm ve otelcilik elemanı için 1644 kişi

Şoför (yük taşıma, tır, çekici) için 1387 kişi

Özel güvenlik görevlisi (silahsız) için 1213 kişi

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi için 1107 kişi

CNC tezgahı operatörü (torna, frenle) 1087 kişi

Paketleme işçisi için 1049 kişi

Ambar/depo görevlisi için 845 kişi

Büro memuru için 765 kişi

Bulaşıkçı için 665 kişi

Perakende satış elemanı (gıda) için 636 kişi

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle, makine) için 611 kişi

Akaryakıt satış elemanı (pompacı) için 506 kişi

Elektrik teknisyeni için 486 kişi

Servis kombisi için 472 kişi

Kaynakçı (oksijen ve elektrik) 434 kişi

Mutfak görevlisi için 431 kişi

Düz dikiş makineci 366 kişi

Depo sevkiyat sorumlusu için 358 kişi

İş ilanlarında KPSS şartı aranmamaktadır.