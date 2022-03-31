KOSGEB yaptığı açıklama ile birlikte faizsiz kredi desteğini açıkladı. KOSGEB üzerinden vatandaşlar faizsiz kredi desteği almak istemektedirler. Peki KOSGEB Faizsiz Kredi Desteğini Açıkladı! KOSGEZ Faizsiz Kredi Desteği Nasıl Alınır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

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KOSGEB yaptığı açıklama ile birlikte faizsiz kredi desteğini açıkladı. KOSGEB üzerinden vatandaşlar faizsiz kredi desteği almak istemektedirler. Peki KOSGEB Faizsiz Kredi Desteğini Açıkladı! KOSGEZ Faizsiz Kredi Desteği Nasıl Alınır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye'nin en önemli kuruluşları arasında yer alan KOSGEB tarafında verilen destek ödemeleri devam ediyor. KOSGEB'e müracaat ederek işlemlerde bulunmak isteyen kişiler faizsiz olarak hibe destek kredilerinden yararlanabilmektedir. Peki KOSGEB faizsiz kredi desteği nasıl alınır? KOSGEB tarafından verilen destekler şu şekilde..

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB kurumu tarafında verilen destek ödemeleri birçok farklı meslek grupları arasında ve alanlarda işletmeler için geçerli olan projeler yer alıyor.

Genç girişimcilik eğitimleri,

Girişimciliğe ve işletmeye dair koşullarda bilgi edinme hizmetleri,

Kobi'ler için kurulum desteği,

Sayısız girişimci için kredi destekleri

Yeni girişimcilere sağladıkları avantajlı hibe destekleri

KOSGEB Başvuruları Nereden Gerçekleştirilir?

KOSGEB üzerinden alınacak olan hibe ve kredi desteği gibi birçok avantajlı hizmetler için kişiler KOSGEB'in web sayfasını ziyaret etmektedir. KOSGEB tarafında yer alan başvuru sayfası üzerinden ister e-devlet ile ister farklı giriş yöntemi ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

www.kosgeb.gov.tr üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KOSGEB müracaat işlemleri için 18 yaşını doldurmuş reşit olmanız gerekmektedir.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Kosgeb üzerinden girişimciler faizsiz kredi desteklerinden yararlanabilirsiniz. KOSGEB programına dahil olan ve bu program dahilinde faizsiz kredi çekmek isteyen girişimciler kosgeb web sayfası üzerinden işlemleri yürütmektedir.

KOSGEB birçok girişimciye 500 bin TL'e kadar faizsiz kredi desteği sağlayabiliyor.