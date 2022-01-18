KOSGEB destek ve hibeleri son zamanlarda merak edilmeye devam ederken son zamanlarda destekler merak ediliyor. Vatandaşlar, KOSGEB desteğini kimler alabilir? Hangi sektörler hibe desteği almaktadır? soruları araştırılıyor.

İş yeri açma fikri olan ancak sermayesi olmayan pek çok kişi KOSGEB araştırmalarına devam ediyor. Özellikle KOSGEB’in hangi sektörlere destek ve hibe sağladığı merak edilirken destek sağlanan sektörlerin hangi şartları sağlaması gerektiği de araştırılanlar arasında yerini alıyor.

2020 yılında 69 bin işletme için 1,5 milyar TL destek

KOSGEB tarafından yapılan resmi açıklamalarda farklı sektörlerde hizmet veren toplam 69 bin işletmeye 1,5 milyar TL’lik destek sağlandığı açıklandı.

Hangi sektörler KOSGEB desteklerinden faydalanabiliyor?

KOSGEB 2020 yılında özellikle ev hanımlarının desteklenmesi için 370 bin TL’lik hibe desteği sağladı. Sağlanan destekler ile birlikte kadınların iş sahibi olmalarına destek olunurken KOSGEB’e yapılan başvurularda kadınlara öncelik tanındığı da açıklandı.

Kursları başarılı şekilde tamamlayan kişilere sağlanan destekler ile birlikte özellikle kadınların ev ekonomisine destek olmak için işletme açmalarına yardım edildi. Projeleri kabul edilenlerin işletmeyi açabilmek için gerekli olan makine, malzeme, teçhizat ve diğer gerekli pek çok şey KOSGEB tarafından sağlanan yardımlarla proje sahiplerine ulaştırıldı. KOSGEB aynı zamanda ilk 30 ay ödemesi olmayan 30 ay sonrasında ise 24 aya yayılarak her ay belirli ödemeler yapılmak şartıyla sıfır faizli 100.000 TL kredi desteği de sağlamaktadır.

Ayrıca iş yerlerini büyütmek isteyen kadınların işletmeleri için daha yüksek limitlerde kredi desteği de sağlanmaktadır.

KOSGEB kredisi ile çikolata üretimine başlayan Güleser Maksutoğlu

KOSGEB kurslarını başarılı ile tamamlayan Güleser Maksutoğlu 1 yıl boyunca evinde devam ettirdiği işi sonrasında proje sunmuş ve kabul edilen proje sonrasında aldığı hibe ve desteklerle işletme sahibi olmuştur.

KOSGEB kedisi ile tatlıcı açan Songül Tekneci

Ev ekonomisine destek sağlamak için mahallesinde yapılan düğün, bayram ve özel günlerde balkonunda baklava açarak satış yapan Songül Tekneci çevresinden borç alarak iş yeri açmak istese de bunu yapamamıştır. KOSGEB kurslarına başlayan Tekneci kursları başarılı olarak tamamladıktan sonra iş yeri ekipmanları için 18 bin TL peşin, kira ve fatura desteği için aylık 1.000 TL’den toplam 12 bin TL toplamda 30 bin TL KOSGEB hibesi alarak tatlıcı dükkanını açmıştır.

KOSGEB kredisi ile mantı evi açan Ülkü Gök

Kahramanmaraş’ta kendi yaptığı mantıları satarak ev ekonomisine destek sağlayan Ülkü Gök sosyal medyada KOSGEB’i görerek kurslara kayıt yaptırdı. Daha fazla gelir elde edebilmek için dükkan açmak isteyen Gök kurslar sonrasında yaptığı proje ile mantı evini açarak hem istihdam sağlamış hem de ev ekonomisine katkı sağlamıştır. KOSGEB’den 30.000 TL hibe alan Ülkü Gök daha sonrasında işini büyütmek için verilen 100 bin TL krediden de faydalanarak iş yerini büyütmüştür.

KOSGEB kredisi ile kokulu taş dükkanı açan Funda Yelkovan

15 yıl farklı kurumlarda muhasebecilik yapan Funda Yelkovan kendi işinin başına geçmek istediği için KOSGEB kurslarına kayıt yaptırmıştır. Sermayesi olmadığı için dükkan açamayan Yelkovan KOSGEB’den 30 bin TL’lik hibe almış ve hayalini kurduğu işletmenin başına geçmiştir.

KOSGEB geçtiğimiz yıllarda kadın veya erkeklere iş yeri açabilmeleri için 50 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlarken aynı zamanda dükkanını büyütmek isteyen kişilere de 100 bin TL sıfır faizli kredi desteği sağlamaktadır.