Ülkemizde yer alan köprülerden geçiş ücreti alınmasını sağlayan HGS ve OGS sistemi, yeni bir düzenleme ile birlikte tek çatı altında toplandı. OGS’nin HGS bünyesine dahil edildiği yeni düzenleme sonucunda bankalar harekete geçti. Mevcut OGS’lerin HGS’ye dönüştürülmesi aşamasında yeni kampanyasını duyuran bankalardan biri de Yapı Kredi Bankası oldu.

Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte artan brent petrol fiyatı, ülke içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin de hızlı bir şekilde zam almalarına sebep oldu. Savaşın ilk başladığı günlerde 130 dolar seviyesine kadar dayanan brent petrol, motorin ve benzinin litre fiyatını 25 TL’ye kadar yükseltti. Müzakere sürecine girilmesinden sonra gerileyen petrol fiyatından sonra akaryakıt ürünlerinin fiyatları da geriledi ancak 20 TL seviyesine yakın bir noktadan satışa sunulan akaryakıt ürünleri, sürücülerin bütçelerini rahatlatmadı.

Kendi aracına sahip olan ve mecburen akaryakıt alışverişi yapmak zorunda olan vatandaşların yaşadıkları bu ekonomik kayıplardan sonra köprü geçiş ücretlerinin de zamlanması, sürücüleri trafiğe çıkmaktan korkar hale getirdi. Yeni dönemde köprü geçişlerinde kullanılan OGS’nin yürürlükten kaldırılarak HGS’ye dahil edilmesinden sonra harekete geçen Yapı Kredi Bankası, sürücülerin bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir kampanyaya imza attığını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası’ndan 1 TL’lik HGS Hizmeti!

Geçtiğimiz haftalarda devlet yetkilileri tarafından açıklanan karara göre köprü geçişlerinde kullanılan OGS ve HGS’nin tek bir çatı altında toplanacağı bilgisi verilmişti. OGS’nin HGS bünyesine dahil edileceği yeni düzenleme sonucunda mevcut OGS kullanıcılarının etiketlerini, HGS etiketleri ile değiştirmeleri gerektiği duyuruldu.

Köprü geçiş sistemlerine yönelik yapılan bu düzenlemeden sonra duyuruda bulunan Yapı Kredi Bankası, mevcut OGS etiketini HGS etiketi ile değiştirmek isteyen tüm vatandaşlara, bu işlemi 1 TL’ye yapma fırsatı tanıyacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası’ndan Köprü Geçiş İndirimi Kampanyası!

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan HGS kampanyasının diğer ayrıntıları paylaşıldı. Banka, 30 Nisan tarihine kadar kampanyaya katılan tüm HGS kullanıcılarına 30 Haziran tarihine kadar yapacakları tüm köprü geçişlerinde 50 TL’ye kadar indirim yapılacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası HGS Kampanyası Başvurusu

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan HGS kampanyasına, banka şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.