Ev sahibi olmak isteyenlere üzücü haber geldi. Konut fiyatlarındaki artış ev alma hayallerinin ertelenmesine neden oldu. Emlak piyasasına gelen zamla birlikte konut fiyatlarının ne kadar olduğu oldukça merak edildi. Peki 2022 Konut Fiyatları Ne Kadar? Ev Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Üst üste gelen zamlar sonrası günlük geçiminde zorluk çeken vatandaşların ev sahibi olma hayalleri suya düştü. Vatandaşın bir süre daha ev fiyatlarının düşmesini beklemesi gerekecek gibi görünüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok şeyde fiyat düşüklüğüne gidilmesi beklenirken şimdi de konuta gelen zamlar ağızları açık bıraktı. Konut fiyatlarının güncel hali ise pek çok kişi tarafından oldukça merak edildi.

Ev sahibi olma hayalleri kurarak para biriktiren pek çok kişiye kötü haber geldi. Ev fiyatlarındaki artış ağızları açık bıraktı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler gözlerini konut fiyatlarına çevirdi. Vatandaşlar konut fiyatlarının zamlı halini oldukça merak etti. Konut fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ev kaç Tl'den başlıyor?

Konut Fiyatları Arttı mı?

Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye vatandaşı olmak için almaları gerekn konut fiyatı geçtiğimiz günlerde 250.000 TL'den 400.000 TL ye çıkarılmıştı. Türk vatandaşı olabilmek ve Türkiye'de yaşamak için gerekli miktara yapılan zam sonrası konut fiyatlarının da zamlanması oldukça büyük ilgi çekti. Ev almak isteyen vatandaşlar bu konudaki tepkisini sosyal medyada paylşamaya devam ederken büyük bir kesim konut fiyatlarının güncel halini merak etti.

Son dönemlerde en çok konuşulan ev kiraları gündemden düşmek bilmiyor. Ev kiralarının oldukça pahalı olmasının yanı sıra bugün itibari ile konut zamlar da geldi. Vtandaşlar yeni güne hem konut hem de motorin zammı ile uyanırlarlarken ev almak isteyen pek çok kişi hayalini ertelemek zorunda kaldı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler gözlerini yeniden kiralık evlere çevirdi.