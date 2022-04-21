Exxen platformunun başarılı yapımlarından birisi olan Konuşanlar 64.bölümü 22 Nisan Cuma günü halen yayınlanmadı. Saat 00:01 itibari ile Exxen'de Konuşanlar bölümünün yayınlanmaması ile ilgili kullanıcılar araştırma yapmaya başladı.

Exxen platformunun başarılı yapımlarından birisi olan Konuşanlar 64.bölümü 22 Nisan Cuma günü halen yayınlanmadı. Youtube platformunda başlayıp sonrasında bir anda popüler olan programlar arasında yer alan Konuşanlar'da 22 Nisan Cuma itibari ile yeni bölüm halen yayınlanmadı. Konuşanlar 64.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Konuşanlar Yeni Bölümü Neden Yayınlanmadı?

İzleyicilerin her hafta merakla yeni bölümünü beklediği Konuşanlar programı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümü yayınlanan program halen yayınlanmazken neden yayınlanmadığı ile ilgili araştırmalar yapılmakta. İşte detaylar haberde yer alıyor.

KONUŞANLAR 64.BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekrana gelen Konuşanlar'ın 64. bölümü yayına girdi. Tankurt Manas'ın konuk olduğu yapımda sırlar ortaya çıktı.

Konuşanlar 64.bölüm halen yayınlanmadı. Konuşanlar'ın yeni bölümü ile ilgili detaylar haberde..

KONUŞANLAR 64.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Exxen platformunun izleyici rekorları kıran programları arasında yer alan Konuşanlar programı her hafta Cuma günleri yayınlanıyor. Programın yeni bölümü halen yayınlanmazken bir aksilip olup olmadığı merak edilen gelişmeler arasında yerini aldı.

Konuşanlar programı her hafta Cuma günleri Exxen platformunda saat 19:00 gibi yayınlanmaktadır. Konuşanlar programının yeni bölümleri Cuma günleri saat 19:00 ile 20:00 arasında yayınlanıyor. Yeni bölümü merakla bekleyen Konuşanlar izleyicisi ise neden halen yayınlanmadığını araştırıyor.

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KONUŞANLAR PROGRAMI KONUSU

Programa katılan konuklar başlarından geçen hikayeleri paylaşıyorlar. Hasan Can Kaya da ilk etapta verilen cevaplara göre seyirciler arasından konuşanları seçerek isimleri tahtaya yazıyor. Arından ikinci bölümde sorulan sorular içerisinden en çok reaksiyon alan yanıtları veren yarışmacılar çarpı alıyor.