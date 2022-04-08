Exxen platformunun başarılı yapımlarından birisi olan Konuşanlar 62.bölümü 8 Nisan Cuma günü halen yayınlanmadı. Saat 00:25 itibari ile Exxen'de Konuşanlar bölümünün yayınlanmaması ile ilgili kullanıcılar araştırma yapmaya başladı.

Exxen platformunun başarılı yapımlarından birisi olan Konuşanlar 62.bölümü 8 Nisan Cuma günü halen yayınlanmadı. Youtube platformunda başlayıp sonrasında bir anda popüler olan programlar arasında yer alan Konuşanlar'da 8 Nisan Cuma itibari ile yeni bölüm halen yayınlanmadı. Konuşanlar 62.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Konuşanlar Yeni Bölümü Neden Yayınlanmadı?

İzleyicilerin her hafta merakla yeni bölümünü beklediği Konuşanlar programı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümü yayınlanan program halen yayınlanmazken neden yayınlanmadığı ile ilgili araştırmalar yapılmakta. İşte detaylar haberde yer alıyor.

KONUŞANLAR 62.BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Youtube mecrasında başlayıp sonrasında bir anda popülerleşen programlar arasında yer alan Konuşanlar'da 62.bölüm 8 Nisan Cuma günü halen yayınlanmadı. Programın yeni bölümleri her hafta Cuma günleri yayınlanırken 8 Nisan Cuma 00:25 itibari ile halen yayınlanmaması ile ilgili araştırmalar yapılmakta.

Konuşanlar 62.bölüm neden yayınlanmadı ile ilgili araştırmalar gerçekleştirilirken yeni bölüm ile ilgili iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KONUŞANLAR 62.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Exxen platformunun izleyici rekorları kıran programları arasında yer alan Konuşanlar programı her hafta Cuma günleri yayınlanıyor. Programın yeni bölümü halen yayınlanmazken bir aksilip olup olmadığı merak edilen gelişmeler arasında yerini aldı.

Konuşanlar programı her hafta Cuma günleri Exxen platformunda saat 19:00 gibi yayınlanmaktadır. Konuşanlar programının yeni bölümleri Cuma günleri saat 19:00 ile 20:00 arasında yayınlanıyor. Yeni bölümü merakla bekleyen Konuşanlar izleyicisi ise neden halen yayınlanmadığını araştırıyor.

KONUŞANLAR PROGRAMI KONUSU

Programa katılan konuklar başlarından geçen hikayeleri paylaşıyorlar. Hasan Can Kaya da ilk etapta verilen cevaplara göre seyirciler arasından konuşanları seçerek isimleri tahtaya yazıyor. Arından ikinci bölümde sorulan sorular içerisinden en çok reaksiyon alan yanıtları veren yarışmacılar çarpı alıyor.