Kıymalı pideyi evde yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İşte sıcacık ve nefis kıymalı pide tarifi.. Misafirleriniz parmaklarını yiyecek..

Kıymalı pideyi evde yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İşte sıcacık ve nefis kıymalı pide tarifi.. Misafirleriniz parmaklarını yiyecek.. Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte ev hanımları yeni tarifler aramaya başladı. Sevdiklerine güzel ve kolay şekilde yemek hazırlayabilmek ve menü oluşturmak isteyen kadınlara en güzel kıymalı pide tarifini veriyoruz. Lokantalarda yediğiniz kıymalı pidelerden on kat daha lezzetli olan tarif sayesinde sevdikleriniz parmaklarını yiyecek! İşte tarif..

Malzemeler

Hamur İçin:

1yemek kaşığıkuru maya

1yemek kaşığıtoz şeker

1su bardağıılık su

1yemek kaşığısıvı yağ

1tatlı kaşığıtuz

3su bardağıun

Kıymanın İç Harcı İçin:

300 gram dana kıyma

1 adet soğan

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2yemek kaşığı sıvı yağ

1- 2çay bardağı su

1 çay kaşığıtuz

2 adet domates

4adet sivri biber

Pidenin Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Servis Yapılmadan Önce:

2 Kaşık Eritilmiş Tereyağı

Sıcacık Kıymalı Pide Tarifi

Öncelikle hamuru yapmak için, derin bir kaba kuru maya ve toz şekeri koyun. Üstüne ılık suyu ekleyerek karıştırmaya başlayın ve kabarması için 10 dakika bekletin. Sonrasında üstüne sıvı yağ ekleyerek çırpma işlemi yapın.

Sonrasında 2 su bardağı unu ve tuzunu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Kalan suyu yavaş şekilde ekleyerek hamurun elinize yapışmayacağı şekilde olana kadar eklemeye devam edin. 5 dakika yoğurduktan sonra üzerini örterek mayalanması için 45 dakika dinlenmeye bırakın.

İç harcı için domates, biber ve soğanları ince şekilde doğrayarak kıyma içerisine ekleyin. Sarımsağı rendeleyerek, yağı ve suyunu da üzerine ekleyin.

Ardından baharatlarınıda koyacağınız iç harcınız hazır olacaktır. Mayalanmış hamurunuzu alarak biraz yoğurduktan sonra silindir şeklinde uzatarak 6 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı elinizle yoğurup, yuvarlayın ve bir merdane yardımı ile uzunca açın, pide şeklinde ve tepsinizin boyutuna göre, ne kadar ince açarsanız o kadar iyi.

Pişirme tepsinize yağ ve unu koyarak üzerine hazırlanmış hamurunuzu koyun. Hamurun üstüne hazırladığınız harcı dökerek kenarlarını kıvararak iyice kapatın.

Yumurta sarısını hamurun kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına yaptığınız pideleri ekleyin. Yaklaşık 12 dakika sonra kenarları kızarınca pidenizi fırından alabilirsiniz. Pidenizi fırından aldıktan sonra kenarlarına tereyağı sürün. Daha yumuşak olmasını istiyorsanız temiz bir bezle üzerini örtebilirsiniz. Afiyet olsun.



