Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yeni doğacak çocuklarına hangi ismi vereceği merak edilmekteydi. İkilinin bebeklerini kucaklarına almaya günler kala, çocuğa verilen isim açıklandı. İşte o isim..

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yeni doğacak çocuklarına hangi ismi vereceği merak edilmekteydi. İkilinin bebeklerini kucaklarına almaya günler kala, çocuğa verilen isim açıklandı. İşte o isim..

Önümüzdeki günlerde doğumu gerçekleşecek olan bebek için Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerine Kurt Efe ismini vereceklerini açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı önemli projelerle ülkemizde önde gelen oyunculardan bir tanesi. Ünlü oyuncu evliliği ile uzun süre medyanın gündeminde kalmıştı. Stil danışmanı, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile evlendikten sonra sürekli olarak adından bahsedilmeye başlandı. Çiftin uyumu ve ikisinin de yaptığı başarılı işlerle anılması hayranları açısından da oldukça önemli olmaktaydı. Evliliklerinin oldukça güzel şekilde devam etmesiyle isimlerinden söz ettirilen çift, geçtiğimiz günlerde güzel haberi medyayla paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer tarafından açıklanan bilgiye göre yakın zamanda bebek sahibi olacakları belirtildi.

Çiftin hayranları tarafından sürekli olarak takip edilen sosyal medya platformları, ismin açıklanmasıyla birlikte tartışmalara konu oldu. Çift heyecanla yeni doğacak bebeklerinin dünyaya sağlıklı şekilde gelmesini beklerken isim arayışlarının da son bulduğu açıklandı. Çıkan haberler neticesinde yeni dünyaya gelecek bebeğin ismi “Kurt Efe” olacak. Atılan bazı iddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi, bebeğin ismi konulurken etkili olduğu belirtildi. Bununla birlikte çiftin yeni doğacak bebeklerine vereceği isim sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan bu gelişmenin ardından birçok kişi komik gönderilerle birlikte paylaşım yapmaya başladı. Türkiye’nin en değerli oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bebeğini bu ay sonlarına doğru eline almış olacak. Heyecanlı olan çift çocuğun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ve bu durumun sürmesi için ellerinden geleni yapacağı görülmekte.