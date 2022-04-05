Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu Yakamoz S-245 yayın tarihi belli oldu. Yakamoz S-245 nereden izlenecek? Yakamoz S-245 Nerede yayınlanacak? Yakamoz S-245 ücretsiz izle...

Uzun süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ bomba gibi geri dönüyor. Çok ilgi gören ve sosyal medyada çok konuşulan dizi Yakamoz S-245 ile geri dönmeyi düşünen Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerini çok heyacanlandırdı.

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Başarılı oyuncu Özge Özpirinççi ile başrolünü Kıvan Tatlıtuğ'un paylaştığı Yakamoz S-245 dizisi şimdiden büyük bir izleyici kitlesi yakaldı. Ekranlarda uzun zamandır olmayan ve sadece dijital platformlarla anlaşma sağlayan Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesi ile tüm hayranlarını bir kere daha sevindirdi.

Yakamoz S-245 Ne Zaman Yayınlanacak?

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ iki güzek haberi de birlikte vermişti. Hem eşi Başak Dizer'in yakında doğum yapacağını açıklayan yakışıklı ve başarılı oyuncu hem de izleyenlerine yeni proje haberini duyurmuştu. Herkesin beklediği o haber nihayet geldi. Dizinin yayın tarihi belli oldu.

Aksiyon ve Dram türündeki yeni dizisiyle geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinççi beraberliği ise oldukça olumlu yorumlar aldı. İki başarılı oyuncunun da yeni bir projede birlikte rol alması hayranlarının daha da heyecanlanmasına neden oldu. Son olarak İlk ve Son dizisiyle Blu TV'de yer alan Özge Özpirinççi orada sergilemiş olduğu oyunculuğu ile de oldukça beğenilmişti.

Yakamoz S-245 İzle!

Yakamoz S-245 dizisinin yayın tarihi belli oldu. Herkesi sevindiren o haber geçtiğimiz günlerde geldi. Netflix üyeleriyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ise oldukça merak edildi. Uzun zaman sonra yeni bir proje ile karşımıza çıkacak olan Kıvanç Tatlıtuğ herkes tarafından merak edildi.

Şimdiden sosyal medyada çok konuşulan Yakamoz S-245'e büyük ilgi var. Gördüğümüz Türk dizilerinin dışına çıkan ve hem dramı hem de aksiyonu bir arada tutacak olan Yakamoz S-245 20 Nisan 2022 tarihinde ilk sezonu ile izleyicileriyle buluşacak. Yakamoz S-245 Netflix dizi, film platformunda izleyicileriyle buluşacak.