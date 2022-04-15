Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları dünyaya geldi. Çift tarafından heyecanla beklenen bebeğin isminin ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Hastanede sağlıklı şekilde doğan bebeğin cinsiyeti ve ismi ne?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Çift tarafından heyecanla beklenen bebek dünyaya geldi. Hastanede sağlıklı şekilde doğum gerçekleşti. Çift bu sabah anne ve baba olmanın verdiği mutluluğu yaşadı. Uzun süredir birlikte olan çift, birlikteliklerini çocukla birlikte taçlandırmış oldular.

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak "Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…" ifadelerini kullandı. Her iki çiftinde mutlulukları oğullarının doğuşuyla birlikte katlanmış durumda. 6 senedir birlikte olan çift bugün yeni haberle tüm sosyal medyanın ilgisini üzerlerine çekmiş durumda.

Kurt Efe ismini koydukları oğullarının tıpkı babası gibi olduğu öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 senesinde Fransa'nın başkenti Paris'te yaptıkları düğün sonrasında evlenmişlerdi. Çift yakın zaman içerisinde oğullarına koydukları "Kurt Efe" ismini açıklayarak sosyal medyada gündem haline gelmişlerdi. Bir çok kişi tarafından fazla eleştiriye maruz bırakılsa da çocuklarının ismini oldukça beğenen bir kısım kitle de bulunmakta. Çocuklarını heyecanla beklediğini sosyal medya platformları üzerinden gösteren çift, bugün aldığımız haberlere göre sağlıklı durumda. Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından beklenen güzel haber bugün erken saatlerde geldi. Yapılan haberlerle birlikte bebek, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği belirtilmekte. Yapılan haberine göre, Ulus'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğuma Kıvanç Tatlıtuğ da girdi. Ünlü oyuncu Kurt Efe'yi gördüğü anda gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.