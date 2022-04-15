Merkez bankaları kararlarının gelmesinin ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş altın ve dolar yorumu ile yatırımcıları uyardı!

Dolar ve altın yatırımcıları bir süredir dalgalı bir hareket izleyen piyasalarda nasıl bir pozisyon alması gerektiğini henüz net olarak belirlemiş değil. Küresel piyasalarda enflasyon, savaş ve virüs salgınının etkileri nedeniyle olumsuz bir görünüm takip edilmeye devam ediyor. Ünlü Ekonomist İslam Memiş dolar yorumu ve altın tahmini ile yine gündem yaratmayı başardı.

Haziran ve Eylül Ayı Herkes İçin Kritik

Döviz kurunda ve altında görülen hareketlilik yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan değerlendirmeye göre, döviz kurunun şu an sabitlendiği ifade edildi. Ancak Nisan ayında yaşanması beklenen düşüşlerin son düşüşler olduğu ifade ediliyor. Nisan ayında yaşanacak gerilemenin Mayıs ve Haziran ayında alım fırsatı sunacağı tahmini de dikkat çekmektedir.

Haziran ve Eylül ayında ise tüm dünyada kıtlık ekonomisinin başlayacağını söyleyen İslam Memiş, 2020 – 2021 yılları için enflasyon uyarısında haklı çıktığını söyleyen Memiş, 2022 – 2023 yıllarının ise fakirlik yılı olacağına işaret etti.

Yatırımcıları Enflasyona Karşı Uyardı!

Hiperenflasyona karşı yatırımcıların son derece dikkatli olması gerektiğini ifade eden İslam Memiş, enflasyona karşı vatandaşların paralarını koruyamaya almalarının önemli olduğuna dikkat çektir. Hiperenflasyon sürecinin artacağının altını çizen İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz artırması durumunda bile günümüzde ekonomiye hiçbir etkisi olmayacağına işaret etti. Daha önce faiz indirimine gidilseydi problem olmayacağını bildiren Memiş, şu anda 300 baz puan artsa bile durumun değişmeyeceği bildirildi.

Elinde altını ve doları olan yatırımcıların bu riskleri göz önünde bulundurarak yatırımlarını enflasyon ve diğer risklere karşı korumalarını da tavsiye eden İslam Memiş, önümüzdeki dönemde kıtlık ekonomisinin etkilerinin çok ciddi düzeyde görüleceğinin altını çizdi.

Dolar Kaç TL Olacak?

İslam Memiş dolar/TL tahminini de bir kere daha yineledi. Bu süreçte dolarda gerileme olmasını beklemediğini ifade eden İslam Memiş, önceden de belirttiği gibi doların 16 – 18 TL seviyelerine ulaşacağını beklediğini söyledi.

''gursesgazetesi.com yatırım tavsiyesi vermez. Yatırım danışmanlığı değildir. gursesgazetesi.com' un kaynağı uzman yorumları ve piyasa verileridir."