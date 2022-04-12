Kısmetse Olur izleyicilerini oldukça sevindirecek o haber geldi. Kısmetse Olur'un kadrosu ve sunucusu belli oldu. Uzun zaman sonra izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur'da kimler yer alacak? Kısmetse Olur Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kısmetse Olur Kadrosunda Kimler Var? Kısmetse Olur Sunucusu Kim Olacak? İşte detaylar...

Bir dönem Kanal D ekranlarına bomba gibi gelen Kısmetse Olur yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Kısmetse Olur haberleri izleyicileri oldukça mutlu ederken şimdiden hen sunucu hem de kadro belli olmuş durumda. Kısmetse Olur programının geri döneceği bilgisi kesinleşti. İzleyiciler gözlerini Kısmetse Olur yayın tarihine çevirdi. Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak?

Bir döneme hem yarışmacıları hem de içeriği ile damga vuran Kısmetse Olur Acun ılıcalı sayesinde yeniden izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Halkın isteğini sürekli olarak göz önünde bulunduran Acun ılıcalı 2021 yılında kurmuş olduğu dizi ve program platformu Exxen'de şimdi de Kısmetse Olur'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. O isim Kısmetse Olur'u doğruladı. Sunucusu şimdiden merak edildi.

2022 Kısmetse Olur Ne Zaman Başlıyor?

İzleyicinin istekleri doğrultusunda hareket eden ve buna her zaman önem veren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı daha önce Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun dizilerinin aramıza dönmesini sağlamıştı. Eski ve özlenen yapımları yeniden izleyicisi ile buluşturan Acun ılıcalı şimdi de bir zamanların en popüler programı Kısmetse Olur'un aramıza dönmesini sağlayacak. Kısmetse Olur izleyicilerinin bu süreçte en merak ettiği sorulardan birisi de eski kadrodan isimlerin olup olmayacağı oldu.

Eski kadrodaki isimlerin Kısmetse Olur 2022'de yer alıp almayacağı oldukça merak edildi. O zamandan bu yana eski kadroda evlenen ve çocuk sahibi olan pek çok isim oldu. Bu nedenle eski kadronun tam anlamda toplanamayacağı ama yine de bazı isimlere teklfi gönderildiği belirtildi. Tam anlamıyla yarışmacı kadrosu oturmayan Kısmetse Olur'da farklı eski isimlere teklif gitmeye devam ederken yeni yarışmacılarında arayışına geçildi.

2022 Kısmetse Olur Yeni Kadrosu

Kısmetse Olur önümüzdeki haftalarda yayına girecek. Yayın tarihi hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmasa da kış dizilerinin sezon finali yapacağı tarihe gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda Exxen üyesi izleyicileriyle buluşacak olan Kısmetse Olur şimdiden gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.