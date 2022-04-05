Bir döneme damga vuran Kısmetse Oluır tüm heyecanıyla kaldığı yerden geri dönmeye hazırlanıyor. Yarışmacıları, yarışmada geçen olaylarıyla bir dönem sosyal medyada en çok konuşulan program olmayı başaran Kısmetse Olur eski yarışmacılarıyla bakın hangi kanalda yer alacak?

Melis Buse Betkayan, Aycan Varış, Ceyda Kırıcı, Hazal Atabek, Adnan Kızıltaş, Didem Delen, Emre Ubeyli, Hazal Babalık gibi çok konuşulan isimlerle Kısmetse Olur geri mi dönüyor? Sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşerken Kısmetse Olur izleyicileri heyecanlı bir şekilde gözlerini gelecek açıklamalara dikti. Kısmetse Olur programı TV ekranlarına beklenirken bakın programı kim devraldı. O ismi duyunca ağzınız açık kalacak!

Kısmetse Olur Geri mi Dönüyor?

Geri döneceği iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen Kısmetse Olur'un eski yarışmacı ekibi yeniden toparlanmaya çalışıyor. Başarılı Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Kısmetse Olur programını Exxen'e aldığı iddiaları gündemi yerle bir etti.

Yıllar önce yayınlanmaya başlayan ve TV ekranlarında yine uzun zaman önce final yapan Kısmetse Olur'un günümüzde hala büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Eski yarışmacıların, eski olayların yakından takip edildiği Kısmetse Olur'da pek çok aşk ve ilişki konuşulmaya devam ediyor. Hala paylaşımlarıyla gözleri dolduran ve oldukça özlenen Kısmetse Olur geri dönüyor.

Başarılı televzyonu Acun Ilıcalı'nın yeni kurmuş olduğu dizi-film platformu Exxen'de şimdide Kısmetse Olur rüzgarı esecek. Kısmetse Olur programı önce geri döneceği iddiaları ile gündeme bomba gibi düşerken şimdi de Exxen de yayınalancağı iddiaları ile yıktı geçti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan henüz iddiaların doğrulandığı yönünde bir haber ya da paylaşım gelmese de sosyal medyada izleyenler konuşmaya ve paylaşımlara devam ediyor.