Yeni dönemde pek çok farklı konu başlığı altında çiftçilere destek olacağını bildiren Tarım ve Orman Bakanlığı, dün itibari ile söz konusu ödemeleri hesaplara yatırmaya başladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Geçtiğimiz haftalarda çiftçilere çeşitli konu başlıkları altında geri ödemesiz nakdi desteğin verileceği bildirilmişti. Söz konusu yeni hizmeti için başvuruları kabul etmeye başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, dün itibari ile müjdeli haberi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, yeni dönem tarım desteklerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Müjdeyi Verdi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan kuraklık destekleri, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Söz konusu duyurunun arından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı bulunan çiftçilerin yardım başvurularını kabul etmeye başlayan bakanlık, ilgili ödemelerin ne zaman yapılacağına dair soruların sorulmasına yol açtı.

Çiftçilerin heyecanlı bekleyişine, dün itibari ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son verdi. Bakan Kirişçi resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapmış olduğu paylaşımda, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan çiftçilerin hesaplarına ödemelerin yatmaya başladığının bilgisini verdi. Bakan Kirişçi, kimlik ve vergi numarasının son hanesi 6 ve 8 olan çiftçilerin ödemelerinin ise 22 Nisan tarihinde saat 18:00’den sonra destek paralarına ulaşabileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Mazot Desteği Ne Kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mazot destekleri şu şekilde açıklandı:

Zeytin ekimleri için mazot desteği: 17 TL

Buğday, çavdar, arpa, tritikale ve yulaf ekimleri için mazot desteği: 22 TL

Yem bitkileri ve kuru soğan ekimleri için mazot desteği: 19 TL

Çeltik ve kütlü pamuk ekimleri için mazot desteği: 68 TL

Tane mısır ekimleri için mazot desteği: 27 TL

Nohut, mercimek ve kuru fasulye ekimleri için mazot desteği: 24 TL

Yağlık ayçiçeği ekimleri için mazot desteği: 29 TL

Kanola ve aspir ekimleri için mazot desteği: 20 TL

Patates ve soya ekimleri için mazot desteği: 30 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Desteği Ne Kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı gübre desteği kapsamında yalnızca buğday, çavdar, arpa, tritikale ve yulaf ekimleri için 20 TL destek vereceğini, diğer başlıkların altında yer alan ürünler için ise 8 TL gübre desteği vereceğini bildirdi.