Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları son yılda neredeyse Türkiye'nin %80'i tarafından aktif olarak kullanılırken, yeni bir ödeme sistemi geliyor. Artık kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları son yılda neredeyse Türkiye'nin %80'i tarafından aktif olarak kullanılırken, yeni bir ödeme sistemi geliyor. Artık kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye'de elektronik kimlik sistemine geçilmesinin ardından vatandaşlar birçok işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlamıştı. Dijital kimlikler e-devlet ile birlikte artık teknoloji çağına ayak uydururken kimlik kartlarında yer alan çip ve barkodlar ile birçok işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlıktan gelen açıklamalar doğrultusunda ise artık kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek.

POS cihazlarında ve internet alışverişlerinde ödeme sistemi olarak geçebilecek olan kimlik kartları ile vatandaşlar artık tek kart üzerinden birçok işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. İşte bakan Soylu tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde..

'Turuncu bir renk koyduk ve hakikaten vatandaşımızın içinde ferahlayabileceği bir duruma getirdik. Her vatandaştan parmak almak izi almak zorunda değiliz. Bundan önce pasaportta, ehliyette parmak izi verdi. Acaba bunlardan istifade edemez miyiz dedik ve bu işi çözdük. Dünyada altı ülkede biyometrik veri sistemi var. Bir biyometrik veri yazılımı ortaya koymak için çalışma başlattık. Bir şirket kurduk ve hakikaten polis sandığı buraya 50 milyon liralık bir sermaye aktardı. Dünyada kendi yazılımını yapan ve bundan sonra bir ihracat kalemi olarak değerlendirebileceğimiz, şimdi Göç İdaresinin kullandığı, aynı zamanda jandarma, emniyet ve nüfusun kullandığı bir sistemi böylece oluşturmuş olduk. Türkiye'de dolandırıcılıklar var. Güvenlik olarak da bizim işimiz. Bir elektronik kimlik doğrulama sistemi yapmamız lazım. Vatandaşın tapuya gitmesi lazım. Orada dolandırıcılık oluyordu. Bunun çok büyük maliyetleri oluyordu. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni kurduk. Bunu da yine aynı sistemle beraber yaptık. Şimdi birkaç yerde başladık. Bundan sonra vatandaş geldiği zaman kimlik kartı ile işlem yaptığını, o işlemi onun yaptığı, o kaydında belli olacak ve bir daha dolandırıcılık olmayacak bir sistemi de başlattık. Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilir miyiz dedik. Şu anda 3 milyonun üzerinde ehliyeti kimliğe yükledik. E imzayı da şu anda kimliğe yükleme kabiliyetini ortaya koyduk. Kimliğimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz dedik ve bunun da yüze 80'ini bitirdik.'