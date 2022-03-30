Sen Çal Kapımı dizisinde ilişki yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bursin uzun süren birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. İkilinin ayrılık haberleri sonrasında ise Hande Erçel bir mekan çıkışı gecesinde Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülendi. Bu görüntülerinin ardından ise Hande Erçel ile Kaan Yıldırım sevgili mi haberleri gündemde yer almaya başladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Sen Çal Kapımı dizisinde ilişki yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bursin uzun süren birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. İkilinin ayrılık haberleri sonrasında ise Hande Erçel bir mekan çıkışı gecesinde Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülendi. Bu görüntülerinin ardından ise Hande Erçel ile Kaan Yıldırım sevgili mi haberleri gündemde yer almaya başladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Sen Çal Kapımı ile birlikte çok fazla eşleştirilen ünlüler arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikteliği dizi sonrasında sona erdi. İkilinin ayrılık haberlerinin gündeme düşmesinin ardından Hande Erçel bir mekan çıkışında Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülendi. Magazine bu görüntülerin düşmesi ile birlikte ise hayranları adeta şok geçirdi. İşte detaylar..

HANDE ERÇEL VE KAAN YILDIRIM HALKA DİZİSİNDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI!

Güzel ve başarılı oyuncu Hande Erçel 3 sene önce Halka dizisi projesinde Kaan Yıldırım ile birlikte rol almışlardı. Magazin basınına düşen haberler sonrasında ise ikilinin görüntüleri Emirgan'da mekanda görüntülendi. Mekan içerisinde yer alan bireylerden elde edilen magazin bilgilerine göre ise ikilinin oldukça yakın görüntüler sergilediği magazin dünyasında yer aldı. İkilinin görüntüleri dijital ve yazılı basına bir anda düşerken sosyal medyada konuşulanlar sonrasında ise ikiliden halen bir açıklama gelmedi. Hande Erçel fanları ise "Hande Erçel Kaan Yıldırım sevgili mi" sorguları yapmaya başladı. Son saatlerde Google'da en fazla arananlar arasına giren ikilinin birliktelik soruları halen yanıt bulmuş değil.

İşte ikilinin Emirgan'da mekan çıkışı sonrası görüntüleri..

Kerem Bursin'den yeni ayrılan Hande Erçel'in Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülenmesinin ardından dedikodular yayılmaya devam ederken ikilinin yakın zamanda birlikteliklerini açıklaması beklenmiyor.