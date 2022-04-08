Nisan ayının ilk haftası tamamlanmak üzereyken, vizyona bugün giren çok sayıda film mevcut. Gerek yerli, gerek yabancı bugün vizyona girecek olan filmler hangileri, herkesin merakla beklediği Kendinden Kaçak filmi vizyona giriyor mu, internete düştü mü, nereden izlenir? Bu soruların cevapları haberimizin devamında…

Pandemi sürecinin etkisini yitirmeye başlaması ile birlikte, sinemaseverler birkaç ay önce tekrar sinemada rahat bir şekilde film izleme keyfine kavuştu. Ancak; pandemi sürecinde az sayıda film yapılıyor olması nedeniyle, sinema salonları izleyiciyi tatmin edemiyordu. Bu nedenle de insanlar evlerinde ücretsiz film izleme keyfine alışmıştı. Ancak son aylarda yine çok sayıda kaliteli film çıkması sinemaseverlerin yüzünü güldürdü. Nisan ayının ilk haftası tamamlanırken vizyona giren filmler izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Animasyondan korku filmine, yerli yabancı pek çok seçenek sinemalarda izleyicileri bekliyor. Ancak; yerli izleyicinin, özellikle de genç izleyicilerin merak konusu Kendinden Kaçak filmi oldu. Peki; Kendinden Kaçak filmi nereden izlenir, internete düştü mü, nasıl izlenir? Filme ilişkin bütün soruların cevabı haberimizde…

Kendinden Kaçak Film Konusu

Kendinden Kaçak filmi her ne kadar YouTuber filmi olarak adlandırılsa da, bildiğimiz Youtuber filmleri ile aynı kategoride değil. Başrollerini Kafalar isimli YouTube kanalından tanınmakta olan fenomenler; Ataka Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin’in oluşturduğu film, işlemedikleri bir suç yüzünden hapse giren üç arkadaşın suçsuz olduklarını ispatlama çabalarını konu ediniyor. 1.34 dakika süreye sahip fragman, izleyicilere çok az ipucu vermesi sebebiyle film için merak hissini uyandırıyor. Bugün vizyona giren Kendinden Kaçak filmi, Kafalar Karışık adlı filmden sonra üç kişilik ekibin başrol olduğu ikinci yapım. Peki; Kendinden Kaçak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kendinden Kaçak Oyuncu Kadrosu

Levent Türkan’ın yönetmen koltuğunda olduğu filmin başrollerini; Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şinasi Yurtsever ve Eslem Akar paylaşıyor.

Atakan Özyurtlu; Kafalar Karışık filminde aldıkları kötü oyunculuk eleştirilerine, bu filmde daha iyi oynadıklarını ve izleyenlerin memnun kalacakları cevabını verdi.

Kendinden Kaçak Filmi Nereden İzlenir?

Üç fenomenin başrollerini paylaştığı komedi filmi bugün vizyona girdi. Henüz internet ortamında ücretsiz olarak ulaşmanın mümkün olmadığı film, Türkiye’nin her sinema salonunda erişilebilir durumda. Filmi izlemek isteyenlerin sinema salonlarına gitmesi gerekiyor. Ayrıca; yerli yapımlarda telif haklarının oldukça iyi bir şekilde korunması nedeniyle filmin internete düşmesinin uzun sürmesi ya da hiç düşmemesi bekleniyor.