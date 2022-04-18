Yeni dönemde kendi işinin sahibi olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirmek için nakit desteğine ihtiyacı olan ülke vatandaşlarına, kamu kurumundan müjdeli haber geldi. KOSGEB, ilgili şartları sağlayan tüm geleneksel girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılacağını duyurdu. İşte KOSGEB desteğine ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere karşın kendi kariyerinin iplerini eline almak isteyen vatandaşlara, kamu kurumu KOSGEB’ten destek geldi. Kurum tarafından yapılmış olan yeni dönem açıklamasına göre kurumun faaliyet tablosunda bulunan faaliyet alanlarından biri içerisinde işletme sahibi olmak isteyen vatandaşlara, 65 bin TL’ye kadar geleneksel girişimci desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Desteği Nedir?

Geliştirdiği projeler ve sunduğu kaliteli, kapsamlı hizmetler ile bir işkoluna dahil olmak isteyen ya da hali hazırda bağlı bulunduğu işkolunu genişletmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan KOSGEB, yeni dönemin gelmesi ile birlikte güncel projesinin detaylarını yayınladı.

KOSGEB tarafından geliştirilen ve “Geleneksel Girişimci Destek Programı” ismini alan yeni dönem destek hizmetine göre yeni kuracağı işletmenin varlığını korumak isteyen geleneksel girişimcilere, 65 bin TL’ye kadar hibe ödemesinin yapılacağı bilgisi kaydedildi.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destekleri Nelerdir?

KOSGEB, geliştirmiş olduğu Geleneksel Girişimci Destekleri programı kapsamında 3 ana başlık altında destek hizmeti vermektedir. Kurum, ilgili destek başlıklarını ve destek tutarlarını şu şekilde bildirmiştir:

Kuruluş desteği gerçek kişi işletmelerine: 5 bin TL

Kuruluş desteği sermaye şirketi işletmelerine: 10 bin TL

Birinci performans dönemi desteği (180- 539 gün): 5 bin TL

Birinci performans dönemi desteği (540- 1079 gün): 10 bin TL

Birinci performans dönemi desteği (1080 ve üst günler için): 20 bin TL

İkinci performans dönemi desteği (360- 1079 gün): 5 bin TL

İkinci performans dönemi desteği (1080- 1439 gün): 15 bin TL

İkinci performans dönemi desteği (1440 ve üst günler için): 20 bin TL

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB’in Geleneksel Girişimci Destek Programı’na kurumun internet sitesi ya da kurum müdürlükleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.