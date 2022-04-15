Kendi işini kurmak isteyen kişiler yeni girişecekleri hizmet alanı için gerekli sermayeye nereden ulaşacaklarını merak ediyor. Devlet tarafından verilen destek sayesinde kişiler işlerini kurarken tüm ihtiyaçlarını bu para üzerinden karşılayabiliyor. Peki yeni kurulacak işyeri için alınacak desteğin şartları neler?

Kendi işini kurmak isteyen kişiler yeni girişecekleri hizmet alanı için gerekli sermayeye nereden ulaşacaklarını merak ediyor. Devlet tarafından verilen destek sayesinde kişiler işlerini kurarken tüm ihtiyaçlarını bu para üzerinden karşılayabiliyor. Peki yeni kurulacak işyeri için alınacak desteğin şartları neler? Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak adlandırılan devlet kurumu, kişilere yeni girişimlerinde destekleme yapan kurumlardan bir tanesidir.

Kendi işini kurmak isteyen kişiler nakit desteğine ve bazı alanlarda devlet desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ticarete atılarak kendi işini kurmak isteyen kişiler krediye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kişiler hem kendi ihtiyaçlarını karşılarken hem de ülkenin istihdam ve ekonomisine destek olmaktadır. Bu nedenle devlet tarafından yönetilen KOSGEB, yeni işyeri açacak kişilere maddi imkan sunarak işlemleri hızlandırabilmektedir.

KOSGEB tarafından yeni iş kurmak isteyenlere sunulan “geleneksel girişimci desteği” programı sayesinde iş kuracak kişilere 65.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Günümüzde oldukça önemli olan KOSGEB projesi, ülkemizdeki yeni girişimcilere destek sunarak ülkenin ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda kişilerin de gelir sahibi olabilmesini sağlamaktadır. KOSGEB tarafından sunulan hizmete kimlerin katılabileceği herkes tarafından merak ediliyor. Yeni iş kurmak isteyen kişiler hangi şartları yerine getirmeleri gerekmektedir?

Kendi işini kurmak isteyen herkes bu programdan faydalanabilmektedir.

Önceden kurulmuş işyerine yeni malzeme ve yeni geliştirmeler yapmak isteyen kişiler,

Şirketini büyüterek yeni personel alımı yapmak isteyen kişiler,

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlamak isteyen kişiler,

Şirketinin tanıtımını reklamlarla büyütmek isteyen kişiler bu programdan faydalanabilmektedir.

KOSGEB, yeni işyeri kuracak kişiler için oldukça önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Türkiye ekonomisine de oldukça fazla yararı olan kurum kişilere istihdam sağlayarak yeni gelir kapıları ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizdeki küçük ve orta sanayi işletmeleri için de oldukça önemli olan kurum bu firmalara destek sağlayarak büyüme ve gelişme süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamaktadır. KOSGEB tarafından verilen 65.000 TL tutarındaki desteğe belirli şartlarıi yerine getiren kişiler, müracaat işlemleri yapabilmektedir.