Genç girişimci kredisinin şartları, genç girişimci kredisinin tanımı ve bu kredini alınabileceği bankaların isimleri yazı içerisinde derlenmiştir. Sizler de bu yazıyı okuyarak genç girişimci kredisi çekebilir ve bu kredi ile iş hayatınızı yoluna koyabilirsiniz.

Genç girişimci kredisinin koşulları arasında 18 yaş üstünde bir kadın ve girişimci olmak yer almaktadır. Genç girişimci kredisi alabilecek insanlar ayrıca şu gruplar arasından da seçilebilmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak

Şehitlere birinci derece yakın olanlar

30 yaşından küçük ve erkek girişimciler

Gazi olanlar

Herhangi bir yüz kızartıcı suçu olmayanlar

Yasa dışı bir örgüt üyeliğinde çalışmıyor olanlar

KOSGEB bünyesinde ilk defa kredi alacak olanlar

%40 oranında engelli raporuna sahip olan kişiler

Bu gruplarda yer alan kişiler ilk olarak KOSGEB için bir proje hazırlamalıdır. Ardından bu projenin sunulması ve onay alması gerekmektedir. Onay alan kişiler kredi çekerek iş planlarını hayata geçirebilmektedir. KOSGEB bünyesinde hibe almak isteyen kişilere 10 bin TL destek verilmektedir.

Genç Girişimci Kredisi Nedir?

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Genç girişimci kredisinin tanımı "KOSGEB kurslarına katılan ve bu kurslardan başarılı olarak ayrılan kişiler için hazırlanan bir kredi" şeklinde yapılabilmektedir. Genç girişimci kredisi almak isteyen kişilerin KOSGEB kurslarından bir sertifika alması gerekmektedir. Bu sertifika krediye başvuran insanlar arasında ön plana çıkmayı sağlayacaktır. Başvuru esnasında sertifika ile birlikte iyi bir projeye de sahip olmak gerekmektedir.

Genç Girişimci Kredisi Hangi Bankalar Tarafından Verilir?

Genç girişimci kredisinin verildiği bankalar gençler için uygun bir kredi hazırlayarak onların girişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Genç girişimci kredisi kapsamında kredi veren bankalar arasında şu isimler yer almaktadır:

ING Bank

Finans Bank

Akbank

Yapı Kredi Bank

Vakıf Bank

Deniz Bank

Garanti Bankası

Türkiye İş Bankası

Ziraat Bankası

Girişimcilerin bu bankalardan kredi çekebilmesi için yüz yüze başvuru yapması gerekmektedir. Gençlere verilen kredi desteği sırasında her bankanın verdiği hizmet birbirinden farklıdır. Bu nedenle yüz yüze görüşmelerde kredinin tutarı, vadesi, faizi gibi konular banka personeli ile detaylı bir şekilde konuşulmalıdır.