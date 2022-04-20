Nakit ihtiyacını devlet bankasından karşılamak isteyen vatandaşlara, Halk Bankası’ndan destek haberi geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası’nın ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Küresel piyasalarda gözlenen dalgalı hareketlerin ülkemiz sınırlarına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıması, gıdadan otomotive hemen hemen tüm kategori hizmetlerinde fahiş etiket fiyatlar ile karşı karşıya kalınmasına yol açtı. Hali hazırda bir süredir Türk Lirası’nın döviz kurlarına karşı değer kaybetmesinden ötürü alım gücü düşen vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile çözüm yolları araştırmaya başladılar.

İçlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartların üstesinden devlet garantisi ile gelmek isteyen vatandaşlara, Halk Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Geliştirdiği kampanyalar ile her fırsatta halkın yanında olduğunu hissettiren Halk Bankası, yeni dönemde kefil şartı aramadan ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Halk Bankası Kefilsiz İhtiyaç Kredisi 2022

Kampanyalarının avantajlı fırsatları ve sunduğu hizmetlerin kalitesi ile bankacılık sektöründe öne çıkmayı başarmış olan Halk Bankası bir kez daha yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlara karşın vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Geliştirdiği kefilsiz ihtiyaç kredisinin ayrıntılarını paylaşan banka, kredinin üst limitinin 100 bin TL olduğunu bildirdi.

Halk Bankası Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan kefilsiz ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,94 olarak belirlendi. 50 bin TL’lik kredi hizmeti karşılığında ödenecek olan aylık taksit tutarı ise 2.066,45 TL olarak hesaplandı.

Halk Bankası Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan kefilsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ve Türkiye genelinde yer alan banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Kredi başvuruları, banka şubeleri hariç 7 gün 24 saat boyunca kabul edilmektedir.