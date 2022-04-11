Yeni dönemde ortaya çıkan ekonomik zorluklardan ötürü eli nakde sıkışanlara Halk Bankası’ndan dev nakit hizmeti! Devlet bankası, ATM’leri aracılığı ile para dağıtmaya başladığını duyurdu. İşte “Önce Halk” diyen Halk Bank’ın yeni nakit hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen dalgalı hareketler, yaklaşık olarak 50 gün önce resmen başlayan Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile hız kazandı. Piyasaların inişli çıkışlı hareketler sergilemesi, günlük hayatta satın alınan hizmetlere ve somut hizmet ürünlerine yüksek oranlı faizlerin yansımasına sebep oldu. Kira, gıda, fatura ve diğer kategorilerde yer alan giderlerini karşılamakta zorlanan ve nerede ise her tüketimi “lüks tüketim” olarak adlandırılan vatandaşlar, nakde olan sıkışıklarını çözüme kavuşturabilmek adına çözüm yöntemleri araştırmaya başladılar.

Vatandaşların, gündelik hayatlarını sürdürebilmek adına girdikleri nakit arayışlarına Türkiye’nin kamu bankalarından biri olan Halkbank’tan olumlu yanıt geldi. Banka, resmi internet sitesinde de yayınlamış olduğu haber ile birlikte, taksitli nakit avans hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

Halkbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Halk Bankası, yeni dönemde de geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler geliştiren banka, bu kez de nakde sıkışan müşterileri için bir kampanya geliştirdiğini duyurarak gündeme gelmeyi başardı.

Halkbank, Paraf kart kullanıcıları için özel olarak geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmeti ile nakde olan ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlara, ATM noktaları aracılığı ile para dağıttığını ilan etti.

Halkbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti Ayrıntıları

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin alt limiti 500 TL, üst limiti ise 15 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 12 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,80 olarak bildirdi.

Halk Bankası’nın yeni dönem taksitli nakit avans hizmetinden bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 95,49 TL olarak hesaplandı.

Halkbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti Başvurusu 2022

Halkbank tarafından geliştirilmiş olan 15 bin TL limitli taksitli nakit avans hizmetine, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı, ATM noktaları ve çağrı merkezi aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.