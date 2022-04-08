Nakde ihtiyacı olan ancak hangi bankanın daha uygun şartlar çerçevesinde hizmet sunduğunu bilmeyen vatandaşlara, katılım bankalarından yanıt geldi. Ziraat, Albaraka Türk ve Türkiye Finans yeni dönemin ihtiyaç finansmanı hizmetlerini duyurdu. İşte katılım bankalarının nakit çözümlerine ilişkin haberin devamı…

Gündelik hayatta satın alınan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin giderek daha da pahalılaştığı şu günlerde nakit ihtiyaçları artan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Bu noktada devreye giren katılım bankaları, diğer banka türlerine göre daha avantajlı ihtiyaç finansmanı hizmeti sunduklarını ilan ederek yeni dönem hizmetlerini bayram önce başvurulara açtı.

Ziraat Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı 2022

Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası, yeni dönemde nakde sıkışan ve bu sıkışıklığı bayram öncesinde çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar için güncel ihtiyaç finansmanı hizmetini duyurdu.

Ziraat Katılım Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan ihtiyaç finansmanı haberine göre ilgili hizmetin kâr payı oranının yüzde 1,75, azami vade sayısının ise 36 ay olduğu bilgisi kaydedildi. Bu veriler ışığında bankadan 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı 565 TL olarak hesaplandı.

Türkiye Finans Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı 2022

Ülkemizin en büyük katılım bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Türkiye Finans Katılım Bankası, bayram öncesinde güncel ihtiyaç finansmanı hizmetini duyurdu. Banka, ilgili hizmeti karşılığında kâr payı oranını yüzde 1,79, azami vade sayısını ise 36 ay olarak belirledi.

Türkiye Finans Katılım Bankası’ndan yukarıda belirtilmiş olan veriler ışığında 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı 602,57 TL olarak hesaplandı.

Albaraka Türk Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı 2022

Faizsiz ihtiyaç kredisi hizmetlerini araştıran vatandaşlara olumlu yanıt veren bankalardan biri olan Albaraka Türk Katılım Bankası, kâr payını düşük tuttuğu ihtiyaç finansmanı hizmetini tanıttı. Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan finansman duyurusuna göre ilgili hizmetin kâr payı oranı yüzde 1,99, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi.

Yukarıda belirtilmiş olan veriler ışığında bankada 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 626,76 TL olarak hesaplandı.