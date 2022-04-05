Yakın zaman içerisinde TRT 1 ekranlarında başlayacak olan Kasaba Doktoru dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler haberde yer alıyor.

8 Nisan itibari ile TRT ekranlarında başlayacak olan Kasaba Doktoru kısa süre içerisinde Türkiye gündemine oturdu. Seyircilerin merakla beklediği diziler arasında listeye giren Kasaba Doktoru dizisi konusu, oyuncuları ve uyarlama ise hangi diziden uyarlandığı gibi detaylar haberimizde yer alıyor.

TRT ekranlarında Cuma günleri yayınlanacak olan Kasaba Doktoru dizisi ile ilgili uyarlama dedikoduları internete düştü. Kore dizisi uyarlaması olup olmadığı merak ediliyor.

Arc Film tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’in yer aldığı dizi her Cuma TRT ekranlarında olacak.

KASABA DOKTORU DİZİSİ KORE UYARLAMASI MI?

TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayınlanacak olan Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden ülkemizde TRT 1 ekranları için uyarlanmıştır. Dizinin afişi de yine orjinali ile benzer şekilde hazırlanmıştır.

KASABA DOKTORU KONUSU

İlk tanıtımı yayınlanan “Kasaba Doktoru”nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak.

KASABA DOKTORU DİZİ OYUNCULARI

TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayınlanacak olan Kasaba Doktoru dizisi; oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever’in rol aldığı, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Kasaba Doktoru”, farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.