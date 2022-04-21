Star Tv'nin popüler dizileri arasında yer alan Kardeş Payı yıllar sonra tekrar Türkiye gündemine girdi. Kardeş Payı Dizisi Tekrar Mı Başlıyor? Kardeş Payı Dizisi Ekranlara Geri Mi Dönüyor?

Star Tv'nin popüler dizileri arasında yer alan Kardeş Payı yıllar sonra tekrar Türkiye gündemine girdi. Star Tv ekranlarında yayınlandığı dönemde Türkiye'de büyük ses getiren işler arasına giren Kardeş Payı dizisi, Youtube platformunda halen eski bölümleri büyük ilgi çekiyor. İzleyicilerin yıllar geçse dahi izlediği diziler arasında yer alan Kardeş Payı dizisi Twitter'da Türkiye gündemine girdi. Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşen Kardeş Payı dizisi neden TT oldu? İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Kardeş Payı, Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını ve Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 13 Şubat 2014 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başladı.

KARDEŞ PAYI DİZİSİ TT OLDU

Star Tv ekranlarının popüler dizilerinden birisi olan Kardeş Payı yaklaşık 8 yıl önce Star Tv ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Kısa süre içerisinde izleyicilerden tam not alan Kardeş Payı dizisi şimdilerde ise birçok izleyici tarafından halen takip edilmeye başlanıyor.

Türkiye'nin en büyük sosyal medya mecraları arasında yer alan Twitter'da Kardeş Payı Türkiye gündemine girdi. Türkiye gündemine girmesi ile birlikte birçok izleyici "Kardeş Payı yeniden mi başlıyor" sorularını sormaya başladı.

KARDEŞ PAYI DİZİSİ TEKRAR MI BAŞLIYOR?

Popüler diziler arasında yer alan Kardeş Payı Türkiye gündemine girmesi ile birlikte izleyiciler bir anda heyecanlandı. İzleyicileri heyecanlandıran bu gelişme sonrasında ise dizinin tekrar başlaması gündeme geldi.

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Kardeş Payı dizisi eski bölümleri için geçtiğimiz dönemde Netflix ile anlaşma sağlamıştı. Dizinin tekrar bölümleri Netflix'de yayınlanmaya başlarken izleyiciler ise tekrar başlaması durumunda Netflix veyahutta Exxen platformunda olup olmayacağını merak ediyor.

İzleyiciler Kardeş Payı ile ilgili paylaşımlar yapmasının ardından Twitter'da gündeme girdi. Dizinin şimdilik tekrar yayınlanması ile ilgili bir gelişme yer almıyor.

KARDEŞ PAYI DİZİSİ GENEL BİLGİLER

İlk bölüm yayın tarihi: 13 Şubat 2014

Senarist: Selçuk Aydemir; Çağlar Yurt; Onay Durgun; Murat Kaman; Emrah Kaman; Ali İhsan Varol

Kanal: Star TV

Sezon sayısı: 2

Yayın tarihi: 13 Şubat 2014 - 30 Nisan 2015

Bölüm sayısı: 35 (bölümleri listesi)