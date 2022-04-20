Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapılması planlanıyor. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları belli oldu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bünyesinde personel alımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İlan detaylarına göre İŞKUR üzerinden yayımlanacak ilana göre, 19 Nisan itibariyle yayımlanan ve 5 gün süre ile ilanda kalacak personel alımına ilişkin başvurularını en kısa sürede yapmaları istenmektedir. Doğrudan kurum üzerinden veya elektronik ortam üzerinden de vatandaşların başvurularını yapmaları mümkündür. Başvuru yapacak adayların ilanda belirlenen genel ve özel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı Detayları

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılması hedefleniyor. Beden işçisi statüsü ile en lise ve dengi okul mezunlarının alınacağı kadro için adayların bazı özel ve genel şartları sağlamaları istenmektedir. 19 Nisan 2022 tarihi itibariyle İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın 5 gün süreyle yayında kalması hedefleniyor. İlgili tarihler içinde adayların başvurularını ilgili adresler üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Ağrı İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde görevlendirilmek üzere, düz işçi pozisyonunda personel temin edilecek. İlanlara başvuru yapmak için lise mezunu olmak ve belirlenen diğer şartlara da haiz olmak gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak, Başvuru Şartları Neler?

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü personel alımına ilişkin adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları istenmektedir. Vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması, askerlik görevlerini yapmış olmaları, ilgili suçlardan kayıtlarının bulunmaması gibi genel şartların sağlanması gerekmektedir. İlan metninde belirlenen şartları sağlayanlar İŞKUR il müdürlüklerinden veya hizmet noktalarından ya da ‘’esube.iskur.gov’’ adresi üzerinden başvurular yapılabilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen, başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve yedek, öncelik hakkına sahip adaylar 10 Mayıs 2022 tarihinde Bölge Merkezinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Ataması yapılan işçiler 5 yıl boyunca başka ildeki işyerlerine nakit talebinde bulunmayacaktır. İşi alanlar 274,96 TL çıplak yevmiye ile çalışacaklardır.