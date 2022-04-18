Kara listede olduğu için bankaların kredi hizmetlerinden yararlanamayan, bu neden ile nakde olan sıkışıklıkları günden güne artan vatandaşlara, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Enpara, Türkiye Ekonomi Bankası ve Odeabank, her kategoriden vatandaşın yararlanabileceği ihtiyaç kredisi hizmetlerini duyurdu.

Bankaların kredi, kredi kartı ve diğer nakdi hizmetlerinden yararlanmak için sağlanması gereken başlıca kurallardan biri, yüksek kredi notuna sahip olmak ve dolayısı ile de kara listelerde yer almamaktır. Bu şartları sağlamayan vatandaşlar, gelirleri ne kadar iyi olursa olsun kredi hizmetlerinden yararlanamazlar. Ancak bir süredir uygulanan bu genel geçer kural, yeni dönemde ekonomi koşullarının giderek zorlaşması ve vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artması sebebi ile bazı bankalar tarafından esnetilmiştir.

Enpara, Türkiye Ekonomi Bankası ve Odeabank tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi hizmetlerine, bir kereliğine mahsus olmak üzere kredi notu düşük olan ve bankaların kara listelerinde bulunan kişiler de başvuru yapabileceklerdir.

Enpara’dan Herkese İhtiyaç Kredisi 2022

QNB Finansbank’ın şubesiz banka kolu olan Enpara, yeni dönemde kredi notu düşük olan ve bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Söz konusu hizmetin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 2,35 olarak belirlendi. 15 bin TL’lik kredinin aylık olarak geri ödemesi ise 668,73 TL olarak belirlendi.

Türkiye Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi Hizmeti 2022

Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde kredi notu düşük olan hatta bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıklayan biri oldu. Banka, söz konusu hizmetinin aylık ortalama faiz oranını yüzde 2,06, azami vade sayısını ise 36 ay olarak belirledi. 15 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi ise 634,02 TL olarak belirlendi.

Odeabank İhtiyaç Kredisi Hizmeti 2022

Bankacılık geçmişi düzgün olmayan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıklayan bankalardan biri olan Odeabank, söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 2,51 olarak belirledi. İlgili hizmetten 15 bin TL tutarında aylık ihtiyaç kredisi hizmeti almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 688,29 TL olarak hesaplandı.