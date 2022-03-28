Türkiye'nin en büyük yapım şirketleri arasında yer alan Medyapım, Fox kanalı için yeni bir proje hazırlığı için kolları sıvamıştı. Medyapım'ın hazırladığı yeni projenin adı Kapımdaki Düşman oldu. Kapımdaki Düşman dizisi için Murat Öztürk yönetmen koltuğuna oturdu. Dizi için hareketlenme bugün başlarken okuma provası da gerçekleştirildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük yapım şirketleri arasında yer alan Medyapım, Fox kanalı için yeni bir proje hazırlığı için kolları sıvamıştı. Medyapım'ın hazırladığı yeni projenin adı Kapımdaki Düşman oldu. Kapımdaki Düşman dizisi için Murat Öztürk yönetmen koltuğuna oturdu. Dizi için hareketlenme bugün başlarken okuma provası da gerçekleştirildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

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Kapımdaki Düşman Dizi Konusu

Dizide eşinin şirketinde CEO olan Doruk’un ihanetle sınandığı nefes nefese bir hikâye konu alınıyor. Sera Kutlubey’in hayat vereceği Damla, Ceyda’nın kapı komşusu olacak. Her şey normal seyrinde ilerlerken Damla’nın Doruk’un metresi olduğu ortaya çıkacak. Şahika aslında hiç gözü tutmadığı halde damadı Doruk’a kızı ve 2 torununun hatrına dayanmaktadır.

Kapımdaki Düşman Dizi Oyuncuları

Dizide Doruk’u İsmail Demirci, eşi Ceyda’yı Hatice Şendil oynayacak. Ceyda’nın arkadaşı sandığı Damla “Kapımdaki Düşman”ın kilit karakteri olacak.Kapımdaki Düşman’da Ceyda’nın annesi Şahika’ya ise usta oyuncu Perihan Savaş hayat verecek.

Kapımdaki Düşman Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Medyapım imzalı Fox Tv ekranlarında başlayacak olan Kapımdaki Düşman dizisi Mayıs ayı itibari ile ilk bölümü ile yayınlanacak. Dizinin Fox ekranlarında başlaması bekleniyor. Medyapım ile Fox arasında ki sözleşmeler imzalandı. Dizinin yönetmenliği için ise Murat Öztürk koltuğa oturtuldu. Dizide başrol oyuncuları İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Perihan Savaş yer alıyor.