Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Seversin dizisinin çekimleri başladı. Bunun üzerine dizinin oyuncu kadrosu ve konusu oldukça merak edildi. Peki Seversin ne zaman başlayacak? Detaylar gursesgazatesi.com'da...

Yani diziler yaz ayında birer birer başlarken, izleyiciler hangi diziyi takip edeceği konusunda kararsız kaldı. Dizilerin konusu ve oyuncuları oldukça merak edildi. Yayın hayatına giren her dizi kış sezonunda da yayında kalabilmek için şimdiden reyting yarışlarına başladı. Her dizi birbirinden farklı konular ile izleyicilerde yerini buldu. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan "Seversin" dizisinin de çekimlerine başlandı. Uzun süredir sosyal medyada dizi ile ilgili söylentiler dolaşırken, dizinin ilk görüntüleri gelmeye başladı. Peki Seversin dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Seversin Dizisi Oyuncu Kadrosu

Burak Yörük – Tolga Tuna

İlayda Alişan – Asya

Zeynep Kankonde

Hazal Benli – Selin

Ceren Taşçı

İlkin Tüfekçi

Halil İbrahim Kurum

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez

Ergül Miray Şahin

Ceren Topçu

Atakan Yılmaz

Yiğit Dikmen

Elif Çapkın

Nihayet Şahin

Yağmur Gurur

Ceren Taşçı

Özellikle genç ve yetenekli oyuncuların yer aldığı Seversin dizisinde oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin konusu da ilgi çekti. Tam bir yaz sezonu dizisi olan Seversin'in dizisinin ilgi çekici konusu izleyicilerden daha şimdiden olumlu yorumlar aldı. Dizinin çekimlerine başlanıldığı andan itibaren sosyal medyada yüksek takipçili sayfalar, başrolleri paylaşmaya başladı. Peki Seversin dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Seversin Dizisi Konusu Nedir?

Dizi iki gencin aşkını konu alırken oyuncu kadrosunun başarılı performansları ile ikilinin eğlenceli anları da ekranlara taşınacak. Genç kızların sevgilisi olan başrol Tolga Tuna ile, samimi genç kız Asya'nın eğlenceli ve tutkulu aşkı herkes tarafından şimdiden olumlu karşılandı. Başrollerin daha önce de çeşitli dizilerde yer alarak büyük bir kitleye sahip olması da dizinin reyting açısından başarılı ilerleyeceği görüşlerini ortaya attı. Peki Seversin dizisi ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Seversin Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Çekimlerine başlanan dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Sosyal medyada ise paylaşımların başlamasının ardından dizinin yakın zamanda başlayacağı söylentilerine yol açtı. Seversin dizsinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat yakın zamanda başlayacak olan dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.